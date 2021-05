Cena Asus ZenFone 8 jest już znana! Będzie tańszy czy droższy od iPhone’a 12 mini?

To z pewnością będzie jeden z najciekawszych smartfonów, które miały swoją premierę w 2021 roku. Niedawno poznaliśmy kompletną specyfikację tego modelu, a teraz, na dzień przed oficjalnym debiutem, dowiadujemy się, jaka będzie cena Asus ZenFone 8 w Europie!

Cena Asus ZenFone 8 jest już znana!

Najnowszy smartfon Asusa z pewnością wzbudzi zainteresowanie. Czy przełoży się to jednak na faktyczną sprzedaż? Cóż, trudno to przewidzieć, ale duży wpływ na to będzie miała cena Asus ZenFone 8. Ta, mimo że oficjalnie (prawdopodobnie) zostanie podana dopiero jutro, już dziś jest znana!

Według nieoficjalnych informacji, cena Asus ZenFone 8 w Europie zaczynać się będzie od 699 euro za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Wariant z 8 GB RAM i 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika ma być zaś sprzedawany za 749 euro, a konfiguracja 16 GB/256 GB za 799 euro.

Najdroższa wersja będzie zatem kosztowała tyle, ile najtańszy iPhone 12 mini 64 GB (w sklepie Apple za 3599 złotych, w innych już za 2999 złotych). Cena Asus ZenFone 8 w bazowej wersji powinna lokować się mniej więcej w połowie, ponieważ 699 euro to równowartość ~3200 złotych.

źródło: 91mobiles

Cena Asus ZenFone 8 była ostatnim elementem układanki, który pozostawał wcześniej nieznany. Specyfikacja tego smartfona jest już bowiem znana od kilku dni. Poza brakiem obsługi ładowania bezprzewodowego właściwie nic jej nie brakuje. Na pokładzie tego modelu znajdzie się bowiem m.in. dość rzadko spotykane w high-endach 3,5 mm złącze słuchawkowe, a do tego całość zostanie zapakowana w pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68.

Ponadto specyfikacja Asus ZenFone 8 obejmować ma m.in. 5,9-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych, procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz aparat 16 Mpix z EIS na przodzie i zestaw 64 Mpix z EIS + 12 Mpix (ultraszeroki) na tyle z opcją nagrywania wideo w 8K. Na pokładzie pojawią się też głośniki stereo.

Całość ma mieć wymiary 148×68,5×8,9 mm, ważyć 169 gramów i pracować na Androidzie 11 z ZenUI 8, a za jej zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 30 W.