Asus Zenfone 8 i Zenfone 8 Flip oficjalnie – zapowiadają się wyśmienicie. Znamy już polskie ceny!

Zgodnie z zapowiedziami, Asus zaprezentował dziś swoje najnowsze smartfony z serii Zenfone. Tak, jak przewidywano, mamy do czynienia z dwoma modelami – mniejszym i klasycznym, ale flagowym Zenfone 8 oraz Zenfone 8 Flip z charakterystycznym dla Asusa obracanym zestawem aparatów.

Specyfikacja Asus Zenfone 8

Mniejszy z modeli to bez wątpienia odmienne podejście od tego, które prezentują ostatnio inni producenci. Tajwańczycy postanowili stworzyć flagowy i bezkompromisowy (jak na swój rozmiar) smartfon, który jednocześnie będzie dość kompaktowy. Wymiary urządzenia wynoszą – 148×68,5×8,9 mm. Asus Zenfone 8 będzie się zatem idealnie wpasowywał w każdą dłoń.

Urządzenie ma płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 5,9 cala i rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie panelu wynosi 120 Hz, a jego próbkowanie 240 ms. Pod ekranem zintegrowano również czytnik linii papilarnych.

Jak na flagowca przystało, Asus Zenfone 8 napędzany jest topowym SoC Qualcomm Snapdragon 888, wspomaganym szybką pamięcią RAM LPDDR5, mogącą wynosić, w zależności od wersji, maksymalnie 16 GB. Pamięci na dane będzie zaś 128 GB lub 256 GB w wersji UFS 3.1, bez możliwości jej rozszerzenia.

Na tyle urządzenia znajdują się dwa aparaty: główny o rozdzielczości 64 Mpix i przysłonie f/1.8, a także ultraszerokokątny z matrycą 12 Mpix (f/2.4). Zestaw ten wspierany jest diodą doświetlającą i dedykowanym mikrofonem. Aparat do selfie znajduje się w okrągłym otworze w wyświetlaczu i ma 12 Mpix.

Specyfikacja Asus Zenfone 8 obejmuje również dual SIM i wyjście audio 3,5 mm, co w tak kompaktowym urządzenia z pewnością jest warte odnotowania. Urządzenie może się również pochwalić certyfikatem pyło- i wodoszczelności IP68.

Smartfon debiutuje z Androidem 11 i autorską nakładką ZenUI 8, która mocno opiera się na czystym interfejsie Androida, wzbogacając system zmyślnymi dodatkami. Bateria ma nieźle wyglądające na papierze 4000 mAh i można ją ładować z mocą do 30 W ładowarką dołączoną do zestawu.

Urządzenie będzie dostępne w dwóch kolorach: czarnym Obsidian Black i srebrzystym Horizon Silver. Oba prezentują się na grafikach równie urodziwie.

Specyfikacja Asus Zenfone 8 Flip

Drugi z przedstawionych dziś smartfonów kontynuuje to, co Asus rozpoczął wraz z modelem Zenfone 6. Mowa oczywiście o flagowym urządzeniu, którego najbardziej charakterystycznym elementem jest obracany zestaw aparatów.

Specyfikacja Asus Zenfone 8 Flip pozostaje jednak niezmieniona względem mniejszego modelu. Urządzenie jest napędzane przez ten sam procesor – Qualcomm Snapdragon 888. Pamięci RAM na pokładzie jest 8 GB, a tej na dane 256 GB.

Urządzenie będzie też odpowiednio większe. Ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz wypełni niemal w całości front smartfona. Pod nim znajduje się czytnik linii papilarnych.

To, co najbardziej przykuwa uwagę, to zestaw obracanych aparatów. Główna jednostka o rozdzielczości 64 Mpix jest wspierana przez aparat ultraszerokokątny z matrycą 12 Mpix i teleobiektyw 8 Mpix, zapewniający 3-krotne przybliżenie.

Bateria o pojemności 5000 mAh zapowiada wystarczająco duży zapas energii na cały dzień. Na pokładzie jest również niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM) i gniazdo kart microSD.

Tak samo, jak mniejszy brat, Asus Zenfone 8 Flip debiutuje na rynku z Androidem 11 i nakładką ZenUI 8. Podobnie też wygląda gama kolorystyczna. Klienci będą wybierać pomiędzy czarnym Galactic Black i srebrnym Glacier Silver.





Cena Asus Zenfone 8 (Flip)

Asus przygotował dwie niesamowicie dobrze zapowiadające się propozycje. Aby nie psuć świetnie zapowiadających się wrażeń, potrzebna jest ospowiednia wycena. Tajwańczycy stanęli na wysokości zadania.

Cena Asus Zenfone 8 będzie startować w Polsce od 2999 złotych za wersję 8/128 GB, 3299 złotych za 8/256 GB i 3599 złotych za wariant 16/256 GB. Brzmi to niezwykle kusząco, a dodatkowo w przedsprzedaży cena podstawowego wariantu będzie wynosić 2699 złotych.

Nie gorzej wyglądają cena Asusa Zenfone 8 Flip. Będzie on bowiem kosztował na naszym rynku 3599 złotych. Brzmi to bardzo zachęcająco, tym bardziej, że to dość unikatowy projekt.