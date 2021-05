Oto pełna specyfikacja Asus ZenFone 8 na kilka dni przed premierą! Szykujecie już swoje pieniążki?

No i masz – specyfikacja Asus ZenFone 8 nie jest już żadną tajemnicą, mimo że smartfon jeszcze nie zadebiutował oficjalnie. Skoro jednak wiemy, co zaoferuje, to trzeba zadać pytanie: kto z Was przymierza się, by go kupić?

Kiedy premiera serii Asus ZenFone 8?

Asus zaprezentuje ten smartfon już w najbliższą środę, 12 maja 2021 roku. Konferencja wprowadzająca serię ZenFone 8 na rynek rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Wraz z modelem, w przypadku którego w przeszłości używaliśmy określenia „Mini”, zadebiutuje również Asus ZenFone 8 Flip.

fot. PhoneArena

Największe zainteresowanie wzbudza jednak mniejszy przedstawiciel serii ZenFone 8, dlatego niezmiernie cieszy nas, że specyfikacja Asus ZenFone 8 wyciekła do sieci na kilka dni przed premierą. Smartfon, przynajmniej jeśli chodzi o parametry, nie ma przed nami już żadnych tajemnic. I dobrze, bo zapowiada się ciekawiej niż ZenFone 8 Flip!

Oto pełna specyfikacja Asus ZenFone 8 na kilka dni przed premierą! Co zaoferuje ten smartfon?

Jak donosi Mukul Sharma, który wielokrotnie dostarczył wiarygodnych informacji na temat nadchodzących nowości, specyfikacja Asus ZenFone 8 obejmować będzie wyświetlacz Samsung E4 AMOLED o przekątnej 5,9 cala i rozdzielczości Full HD+. Do tego ekran zaoferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz i zintegrowany z nim czytnik linii papilarnych. Panel przedni smartfona zostanie pokryty szkłem Corning Gorilla Victus.

Specyfikacja Asus ZenFone 8 obejmować ma także procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz do 16 GB (!) RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem ZenUI 8, a za jego zasilanie odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego (przez port USB-C) o mocy 30 W.

źródło: 91mobiles

Na przodzie tego smartfona, w okrągłym otworze w lewym górnym rogu ekranu, znajdzie się aparat o rozdzielczości 12 Mpix z EIS, natomiast na tyle główny 64 Mpix (Sony IMX686) z EIS (Mukul Sharma nie wspomina nic o OIS…) i ultraszerokokątny 12 Mpix (także do zdjęć makro). Moduł na panelu tylnym zaoferuje funkcję nagrywania wideo w 8K oraz w 4K w 120 klatkach na sekundę.

Ponadto specyfikacja Asus ZenFone 8 obejmie też trzy mikrofony, technologię OZO Audio, dwa głośniki, radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe z dźwiękiem Hi-Fi Audio. Smartfon będzie miał wymiary 148×68,5×8,9 mm i ważył 169 gramów.

Podczas gdy specyfikacja Asus ZenFone 8 jest już znana, to cena wciąż niestety nie, ale chodzą głosy, że w Polsce może ona wynosić ~3000 złotych, czyli tyle, ile kosztuje aktualnie największy rywal – iPhone 12 mini 64 GB.