Casio stworzyło rewelacyjny sprzęt. To nie zegarek ani kalkulator

Casio kolejny raz przyciąga uwagę. Do portfolio japońskiego producenta dołącza rewelacyjny sprzęt. Nie jest to ani zegarek, ani kalkulator.

Casio earU ER-100 – słuchawki, które wykraczają poza funkcje odtwarzania muzyki

Casio to japońska firma znana przede wszystkim z produkcji wysokiej jakości zegarków, takich jak np. G-Shock, oraz kalkulatorów. Przypomnę, że w kwietniu 2026 roku zaprezentowano zegarek z pierścionku Digital Two Ring opracowany przez Casio i Adidas. Teraz do grona urządzeń dołącza coś naprawdę wyjątkowego, choć na pierwszy rzut oka sprzęt ten wygląda na zwyczajne słuchawki o otwartej konstrukcji.

Wbrew pozorom Casio earU ER-100 nie jest zwykłym urządzeniem audio, a ciekawym zastępstwem dla tradycyjnego i uciążliwego aparatu słuchowego, który może powodować ucisk, podrażnienia czy wrażenie ciepła. Słuchawki earU ER-100 mają być przede wszystkim wygodniejsze w porównaniu do tradycyjnego sprzętu medycznego, szczególnie że każda ze słuchawek waży około 8 gramów.

Słuchawki earU ER-100 (źródło: Casio)

Producent twierdzi, że podczas projektowania sprzętu położono nacisk na naturalną reprodukcję dźwięku. W praktyce słuchawki mają łączyć dźwięki otoczenia z dźwiękiem skorygowanym cyfrowo, dzięki czemu użytkownik lepiej słyszy głosy oraz może lepiej zlokalizować ich źródło, kierunek czy odległość. Ponadto Casio earU ER-100 otrzymały funkcję tłumienia niepożądanego rezonansu dźwięków.

Casio earU ER-100 mają łączyć się z aplikacją mobilną, z pomocą której możliwe jest automatyczne dostrojenie poziomu dźwięku na podstawie analizy warunków słuchowych. System może też przełączać się pomiędzy profilami odsłuchu dostosowanych do różnych miejsc np. biura, restauracji czy terenów zewnętrznych. Dodatkowo w aplikacji użytkownik ma możliwość indywidualnego ustawienia dźwięków. Poza funkcją wspomagania słuchu earU ER-100 może też posłużyć jako tradycyjne słuchawki bezprzewodowe m.in. aby odtwarzać muzykę czy prowadzić rozmowy.

Nowość Casio wyposażono w 10-milimetrowy przetwornik dynamiczny. Słuchawki oferują łączność Bluetooth 5.4 i kodeki SBC, AAC i aptX, a także spełniają wymogi stopnia ochrony IPX4. Zgodnie z deklaracją producenta urządzenie ma działać ponad 14 godzin na jednym ładowaniu w trybie strumieniowania, a 10-minutowe ładowanie sprzętu wydłuża ten czas o około 90 minut.

Słuchawki Casio earU ER-100 trafią do sprzedaży 28 maja 2026 roku w Japonii – póki co nie wiadomo czy pojawią się też na innych rynkach. Urządzenie wyceniono na 49940 jenów (~1150 złotych) i jest dostępne w trzech wariantach kolorystycznych.