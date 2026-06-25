Były agent CIA ujawnia prawdę o podsłuchiwaniu obywateli. Czy da się przed tym uchronić?

Jason Hanson – były agent CIA – uchylił rąbka tajemnicy na temat podsłuchiwania obywateli przez agencje rządowe. Sprawa dotyczy nie tylko osób z USA, ale z całego świata.

Były agent CIA zdradza sekrety dotyczące podsłuchiwania obywateli

Z pewnością każdy z nas raz na jakiś czas zastanawia się, czy ktoś może podsłuchiwać prywatne rozmowy telefoniczne, uzyskiwać dostęp do mikrofonu i kamery czy też przeglądać zdalnie smartfon w taki sposób, że dla użytkownika jest to praktycznie niezauważalne. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił były agent CIA – Jason Hanson – podczas rozmowy z LAD Bible.

Były oficer CIA uważa, że każda agencja rządowa na Ziemi może podsłuchiwać obywateli – i to nie tylko przez prywatny smartfon, ale też za pomocą laptopa, smartwatcha czy nawet aparatów fotograficznych. Według agenta nie ma znaczenia to, jaki sprzęt posiadasz. Warto od razu podkreślić, iż stwierdzenia nie należy traktować równoznacznie z aktywnym, ciągłym podsłuchiwaniem każdej osoby podczas rozmowy telefonicznej. Jak twierdzi Jason Hanson – agencje rządowe mogą podsłuchiwać wybranych obywateli, jeśli tylko zechcą.

W czasie rozmowy były oficer CIA zdradził też, że sam korzysta ze staromodnego telefonu z klapką, ponieważ chce dbać o swoją prywatność. Mimo to Hanson uważa, że mimo braku aplikacji, które mogłyby go śledzić czy podsłuchiwać, również ten sprzęt umożliwia agencjom rządowym podsłuchiwanie, jeśli tylko będą tego chciały.

Publiczna sieć Wi-Fi bez VPN to potencjalne zagrożenie

Warto wspomnieć, że Jason Hanson jest autorem książki Spy Secrets That Can Save Your Life, a także uczy swoich umiejętności zdobytych i rozwiniętych podczas pracy w CIA każdego, kto ich potrzebuje. Były agent prowadzi firmę Spy Briefing, która trudni się szkoleniem wpływowych, bogatych osób, gwiazd i zwykłych ludzi z rzeczy, takich jak ucieczka, samoobrona, bezpieczna jazda, obrona domu czy posługiwanie się bronią.

Podczas rozmowy z LAD Bible oficer CIA przedstawił kilka rad dedykowanych osobom, które chcą naprawdę cenić swoją prywatność. Wśród nich wspomniał m.in. o tym, żeby nie zabierać swojego telefonu (ani żadnego innego sprzętu elektronicznego) na ważne spotkania, a także zasugerował, by na spotkania osobiste wybierać np. parki.

Hanson opowiedział też o znaczeniu sieci VPN, szczególnie gdy użytkownicy mają zamiar zalogować się do publicznej sieci Wi-Fi. Oficer podkreśla, że logując się do sieci w samolocie czy hotelu chce mieć pewność, że ruch jest szyfrowany, dlatego decyduje się na zastosowanie VPN. Ponadto były agent podkreśla, że zalogowanie się do publicznego Wi-Fi bez użycia VPN może sprawić, iż doświadczeni hakerzy mogą potencjalnie przejrzeć twoją pocztę i dowiedzieć się o tobie wszystkiego.

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2025 roku wspominaliśmy, że z niektórych VPN-ów lepiej nie korzystać, gdyż mogą przesyłać sporo informacji wprost do chińskich firm.