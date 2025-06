Z tych VPN-ów lepiej nie korzystać. Dlaczego?

VPN-y, czyli wirtualne sieci prywatne, mają chronić naszą prywatność, ale niektóre mogą działać wręcz odwrotnie. Najnowszy raport ujawnia, że popularne VPN-y dostępne w sklepach Apple i Google są powiązane z chińskimi firmami, którym wysyłają masę informacji.

Chińskie VPN-y znikają i wracają, a problem pozostaje

Tech Transparency Project ostrzega przed popularnymi aplikacjami VPN. Choć na pierwszy rzut oka wydają się bezpieczne, w rzeczywistości wiele z nich jest powiązanych z chińskimi firmami. Aplikacje oczywiście nie informują o tym użytkowników, a to stanowi poważne zagrożenie dla prywatności. Dlaczego? W Chinach obowiązują bowiem przepisy, które zobowiązują lokalne firmy do udostępniania danych rządowi, a VPN-y mają przecież dostęp do całej aktywności użytkownika w internecie, więc ryzyko jest duże.

W raporcie TTP wskazano, że ponad 20 z 100 najpopularniejszych darmowych VPN-ów w amerykańskim App Store miało powiązania z Chinami. Znalazła się tam nawet apka powiązana z firmą Qihoo 360, znaną z bliskich relacji z armią Chińskiej Republiki Ludowej i objętą sankcjami USA. Po nagłośnieniu sprawy przez Financial Times, niektóre aplikacje, jak Snap VPN czy Thunder VPN, zostały usunięte. Jednak inne, jak Turbo VPN czy VPN Proxy Master, nadal są dostępne, zarówno w App Store, jak i Google Play mimo tego, że Google obiecywało dodatkową weryfikację tego typu apek.

Według informacji TTP w App Store nadal znajdziemy 13 aplikacji VPN, które mają chińskie powiązania, a w Google Play 11. Przykładowo, X-VPN osiągnął ponad 10 milionów dolarów przychodu w USA, a Turbo VPN i VPN Proxy Master, obie powiązane z Qihoo 360, pozostają na listach najlepiej zarabiających aplikacji. Co istotne, aplikacje są darmowe, ale zawierają mikropłatności i reklamy, z których zarówno Apple, jak i Google czerpią zyski.

Milionowe zyski ważniejsze niż bezpieczeństwo?

Pomimo poważnych zastrzeżeń dotyczących prywatności, aplikacje VPN powiązane z Chinami są wciąż łatwo dostępne, a ich deweloperzy często kryją się za siecią spółek zależnych. W przypadku Snap VPN i Signal Secure VPN, formalnie twórcą jest singapurska firma Autumn Breeze Pte. Ltd., która twierdzi, że działa niezależnie od Qihoo 360. Jednak według TTP w dokumentach firmy nadal figuruje osoba związana z chińskim koncernem.

Większość tych aplikacji określa się jako „darmowe”, ale w praktyce oferują płatne subskrypcje lub zawierają reklamy. To oznacza, że Apple i Google pobierają prowizję od transakcji także mają udział w zyskach.

Na koniec zostawiam Wam jeszcze listę „podejrzanych VPN-ów”: