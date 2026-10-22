Booking znów na celowniku. Tym razem nie oszustów

Booking znowu jest na celowniku, choć tym razem nie oszustów. Serwisowi, oszustwom i funkcjonowaniu platformy bacznie przyjrzy się organ wykonawczy UE.

Fałszywe oferty i podejrzane wiadomości na Booking – sprawie przyjrzy się KE

Fala oszustw i wyłudzeń danych na Booking zaniepokoiła Komisję Europejską, która rozpoczęła już formalne postępowanie. Podczas sprawdzania tego znanego serwisu UE chce ocenić, czy Booking nie naruszyło zasad płynących z Ustawy o Usługach Cyfrowych (DSA) w kontekście oszustw oraz braku oznaczenia reklam, za które dostawcy wnieśli opłaty.

Komisja Europejska ma zamiar sprawdzić, czy Booking we właściwy sposób identyfikował i oceniał ryzyko systemowe związane z rozpowszechnianiem treści niezgodnych z prawem. Według organu UE fałszywe oferty, obejmujące np. nieistniejące obiekty lub oszustwa związane z podszywaniem się pod inne osoby, mogą negatywnie wpływać na ochronę konsumentów. Ponadto KE chce zbadać, czy Booking zastosował wystarczająco skuteczne metody, które mogłyby ograniczyć zagrożenia, w tym usuwanie fałszywych lub niezgodnych z przepisami ofert.

Ponadto Komisja Europejska sprawdzi, czy Booking starannie ocenił i wyeliminował ryzyka związane z phishingiem. Główny organ wykonawczy UE chce przede wszystkim zweryfikować sposób udostępniania danych o rezerwacjach i gościach, a także informacje o komunikowaniu się pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usługi poprzez wiadomości na platformie. Dodatkowo KE sprawdzi, czy właściciel serwisu zastosował wystarczające zabezpieczenia, które chroniłyby konsumentów przed wyłudzeniem danych i fałszywymi płatnościami.

Problemy Booking w UE – Komisja Europejska sprawdzi stosowanie się do DSA

Na tym jednak nie koniec kłopotów Booking. KE ma zamiar również dokładnie zbadać, czy serwis wywiązuje się z przepisów DSA z zakresu przejrzystości reklamowej. Jak wytłumaczono w komunikacie, użytkownicy muszą być w stanie rozpoznać „wyróżnione oferty”, a więc te, za które dostawca reklam zapłacił wyższą prowizję. Konsumenci powinni być w stanie sprawdzić, kto wystawił i zapłacił za taką treść, a także dowiedzieć się dlaczego jest ona wyświetlana oraz w jaki sposób można zmienić ustawienia decydujące o ich wyświetlaniu.

Organ wykonawczy UE przeprowadzi szczegółowe dochodzenie w trybie priorytetowym. Ponadto poprzez wszczęcie postępowania formalnego uprawnia KE do podjęcia dalszych kroków egzekucyjnych, w tym zastosowaniu środków tymczasowych i wydaniu decyzji stwierdzających niezgodność z prawem. Jednocześnie urząd stwierdził, iż wszczęcie formalnego postępowania nie przesądza o żadnym ostatecznym wyniku ani decyzji i nie ma wpływu na działania egzekucyjne podejmowane przez inne organy na podstawie innych ram regulacyjnych.