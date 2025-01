Uber, Bolt i FreeNow w jednym miejscu. Aplikacja Bliq to złoto

Nazwa Bliq brzmi bardzo podobnie do innej usługi uwielbianej przez Polaków. Tę nową aplikację również łatwo jest polubić. Uwalnia bowiem od konieczności żonglowania aplikacjami i umożliwia wygodne porównywanie ofert na przejazdy Uber, Bolt czy FreeNow w jednym miejscu. Oficjalnie jest już dostępna w Polsce

Co to jest Bliq?

Bliq to wyszukiwarka i porównywarka przejazdów w popularnych usługach transportowych. W jednym miejscu zestawia oferty różnych przewoźników, pozwalając wybrać najlepszą z nich bez konieczności żonglowania aplikacjami.

Do tej pory wybór najtańszego lub najszybszego przejazdu wiązał się z koniecznością uruchamiania osobno kolejnych aplikacji, takich jak Uber, Bolt czy FreeNow, wprowadzania tam adresów i wyszukiwania dostępnych opcji, a później przełączania się między nimi w celu ich porównania. Bliq sprawia, że dane i preferencje wystarczy podać raz i wszystkie oferty lądują na jednym ekranie.

Co to znaczy wszystkie? W zależności od dostępności usług w danej lokalizacji Bliq agreguje i pozwala porównać przejazdy z usług:

Uber,

Bolt,

FreeNow,

Lyft,

Didi,

Heetch,

a także własnej usługi Bliq.

Standardowo aplikacja wyświetla oferty – nazwijmy to – przybliżone. Istnieje jednak możliwość założenia bezpłatnego konta, co z kolei pozwala na połączenie z Bliq innych aplikacji transportowych. Dzięki temu wyszukiwane i wyświetlane są spersonalizowane oferty (uwzględniające na przykład przysługujące nam zniżki w danych usługach).

Co wypada podkreślić, Bliq jest wyszukiwarką i nie zawiera możliwości zamówienia przejazdu bezpośrednio w swojej aplikacji (naturalnie, poza własną usługą). Pozwala jednak przejść do danej oferty w aplikacji zewnętrznej i tam kontynuować proces. To też całkiem wygodne rozwiązanie.

Aplikacja Bliq (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Aplikacja Bliq do pobrania na systemy Android i iOS

Aplikacja Bliq jest dostępna zarówno na smartfony z Androidem (w sklepie Google Play), jak i na iPhone’y (w App Store). Jest całkowicie darmowa.

Sam ją zainstalowałem i przetestowałem. Muszę przyznać, że działa to naprawdę nieźle i z pewnością przy zamawianiu kolejnego przejazdu z niej skorzystam. Cenna jest też obecność filtrów i możliwość sortowania ofert albo od najtańszej, albo od najszybszej.

Ciekawostka: Bliq oferuje również aplikację dla kierowców, dając im tę samą korzyść – brak konieczności żonglowania aplikacjami – tyle że podczas przyjmowania przejazdów.