Twój Chromecast nie działa? Google walczy z awarią

Wielu użytkowników Chromecastów zgłasza problemy z ich działaniem. Problem jest globalny i dotyczy dwóch generacji urządzenia. Google twierdzi, że pracuje już nad rozwiązaniem.

Chromecasty (2. gen) i Audio uległy awarii

Google Chromecast to niewielka przystawka, którą można w prosty i szybki sposób podłączyć do telewizora czy projektora, aby móc streamować treści z serwisów streamingowych. Wielu użytkowników w ciągu ostatnich godzin skarżyło się jednak na problemy z udostępnianiem treści i korzystaniem z tych urządzeń.

Wygląda na to, że gigant technologiczny boryka się z awarią odtwarzaczy multimedialnych. Problemy dotyczą tylko starszych modeli – Google Chromecast drugiej generacji oraz Audio – urządzenia te zostały wydane w 2015 roku.

Chromecast Audio Chromecast drugiej generacji (źródło: Google)

Użytkownicy zgłaszają, że przesyłanie jakichkolwiek treści do telewizora nie jest na ten moment możliwe. Ponadto, ich posiadacze mają problem z uzyskaniem dostępu do sprzętu za pośrednictwem aplikacji Google Home – przystawki widnieją jako „offline”, dodatkowo na ekranach smartfonów zostaje wyświetlony komunikat: „Niezaufane urządzenie: [nazwa] nie mogło zostać zweryfikowane. Może to być spowodowane nieaktualnym oprogramowaniem sprzętowym urządzenia”.

Nieskuteczne jest również ponowne uruchamianie czy przywracanie ustawień fabrycznych. Wygląda więc na to, że problemy zaistniały po stronie serwera Google.

Google usiłuje naprawić niedziałające przystawki

Wielu użytkowników z całego świata zgłasza swoje problemy ze starszymi Chromecastami za pośrednictwem forów. Na Reddit o awarii wspominano już kilkanaście godzin temu. Wśród odpowiedzi znalazły się wpisy przedstawicieli społeczności Google Nest, którzy są świadomi problemów, a Google ponoć pracuje już nad ich rozwiązaniem i poinformuje, gdy kłopoty zostaną zażegnane.

Przedstawiciele zachęcają, aby nie przywracać ustawień fabrycznych i cierpliwie zaczekać. Jeśli jednak już to zrobiliście – Google przedstawi instrukcje na temat szybkiego przywrócenia ustawień.

Indianb0y017 zauważył, że problem może wynikać z wygaśnięcia certyfikacji dla Chromecastów drugiej generacji w dniu 9 marca 2025 roku, przez co serwery nie są w stanie zweryfikować urządzeń. Z kolei reading_crows twierdzi, że można ten problem obejść – wystarczy w smartfonie ręcznie zmienić datę na 9 marca 2025 roku, a następnie zresetować przystawkę, połączyć ją z Wi-Fi i dodać ponownie do Google Home.

Choć u części użytkowników metoda ta była skuteczna, zalecamy, aby cierpliwie zaczekać aż Google rozwiąże problem.