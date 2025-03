Nie tylko Siri z AI będzie później niż planowano…

Opóźnień ciąg dalszy? Okazuje się, że nie tylko Siri zasilona sztuczną inteligencją dotrze do użytkowników później niż na początku zakładano. Apple odracza też wprowadzenie wyczekiwanego domowego urządzenia.

Jeszcze trochę poczekamy na funkcje AI obsługiwane przez Siri

Funkcje oparte o sztuczną inteligencje stały się niezwykle popularne. Technologiczni giganci oferują coraz to szersze możliwości AI i wdrażają tę technologię gdzie się da. Choć wiele narzędzi opracowanych przez Google, Samsunga czy Microsoft zyskało już mnóstwo inteligentnych funkcji, jeden z producentów elektroniki nadal pozostaje nieco z tyłu.

W listopadzie 2024 roku mówiono, że Apple ma zamiar stworzyć lepszą Siri niż dotychczas. Asystent ten miałby lepiej rozumieć użytkownika, oferować bardziej naturalne interakcje dzięki sztucznej inteligencji i nadal sterować urządzeniami inteligentnego domu. Pojawiły się też wieści, że firma planuje zaprezentowanie nowego systemu Apple homeOS oraz nowych urządzeń z kategorii Smart Home. Jednym z nich miałby być „domowy tablet”, a w zasadzie domowy hub, wyposażony w ekran przypominający iPada. Początkowo, według plotek, nowość ta miała pojawić się w 2025 roku, a podstawę jej działania stanowić miała ulepszona Siri z AI. Wygląda jednak na to, że sprawa się skomplikowała.

Jak już być może wiecie, Jacqueline Roy – rzeczniczka Apple – wspomniała, że firma Apple opóźni wprowadzenie sztucznej inteligencji do Siri. Stwierdziła, iż „dostarczenie tych funkcji zajmie nam więcej czasu niż myśleliśmy i przewidujemy ich wprowadzenie w nadchodzącym roku”. Nasuwa się jednak pytanie: co z premierą nowego domowego urządzenia?

Smart Home Hub, czyli domowy tablet Apple – kiedy premiera?

Z najnowszego raportu Marka Gurmana wynika, że Apple nie tylko opóźni Siri z AI, ale także Smart Home Hub. Informator z Bloomberga zaznacza, że „domowy tablet” miał zadebiutować już w marcu, jednak przez problemy z oprogramowaniem asystenta wygląda na to, że sprzęt nie pojawi się w portfolio Apple w 2025 roku.

Niestety, Gurman nie wspomina o konkretnej dacie prezentacji nowego urządzenia. Mimo to, w raporcie pojawiła się wzmianka o prośbie Apple skierowanej do kilku pracowników, którzy mieliby we własnych domach testować wersję przedpremierową tabletu.

Smart Home Hub, o nazwie kodowej J490, ma stanowić centrum inteligentnego domu. Urządzenie ma zostać wyposażone w 6- lub 7-calowy dotykowy wyświetlacz OLED, otoczony grubą ramką. Ponadto, sprzęt ma umożliwiać korzystanie z niego w dwóch formach – zamontowanej na ścianie lub na specjalnej podstawce.

Podstawą działania „domowego tabletu” ma być zapowiadany system homeOS z ulepszoną Siri i funkcjami AI. Poza sterowaniem inteligentnymi urządzeniami użytkownik ma też móc korzystać z zainstalowanych popularnych aplikacji – Safari, Notatek, Kalendarza i Muzyki. Prawdopodobnie na urządzeniu nie pojawi się App Store.