Bolt Food startuje w Warszawie w najlepszym możliwym momencie

Wychodzenie do restauracji weszło wielu osobom w nawyk, jednak przez panującą w Polsce epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest to obecnie możliwe. W związku z tym pozostaje korzystanie z usług, które pozwalają zamówić jedzenie do domu. Od teraz mieszkańcy Warszawy mogą to zrobić również za pośrednictwem aplikacji Bolt Food.

Na rynku funkcjonuje wiele usług, dzięki którym można zamówić jedzenie do domu. Klienci mogą korzystać m.in. z Pyszne.pl, PizzaPortal (platforma wkrótce zostanie wchłonięta przez Glovo) czy McDelivery. Do tego jest też Uber Eats, które jest powiązane z Uberem. Teraz na podobne rozwiązanie zdecydował się Bolt.

Uber ma Uber Eats, a teraz Bolt wystartował z podobną usługą

Aby zacząć korzystać z Bolt Food, należy pobrać dedykowaną aplikację o takiej samej nazwie. Jest ona dostępna zarówno w Sklepie Google Play (Android), jak i App Store (iOS). Tutaj trzeba jednak wspomnieć, że aktualnie z usługi tej mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Warszawy, aczkolwiek istnieją duże szanse, że w przyszłości pojawi się ona również w innych miejscowościach (podobnie bowiem było z Uber Eats).

Po wejściu do aplikacji użytkownik musi wybrać restaurację i skompletować zamówienie. Aktualnie z Bolt Food współpracuje 60 lokali, ale z czasem ich baza powinna się powiększać. Kolejnymi krokami są podanie adresu dostawy, potwierdzenie zamówienia i dokonanie płatności online za pomocą karty płatniczej. Kiedy posiłek ruszy w podróż, można na bieżąco śledzić lokalizację dostawcy.

Dostawa w promieniu 4 km od restauracji jest darmowa (oferta obowiązuje do 23 kwietnia 2020 roku; po tym dniu użytkownicy prawdopodobnie będą musieli za nią zapłacić). W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wszystkie zamówienia dostarczane są w sposób bezkontaktowy (do tego dostawcy nie mają też kontaktu z pracownikami lokali gastronomicznych).

Jak informuje Bolt, przez ostatnie tygodnie w pocie czoła pracowano nad uruchomieniem Bolt Food. Usługa ta ma nie tylko umilić życie klientom, ale również pomóc zwiększyć obroty restauratorom i stanowić dodatkowe źródło dochodu dla dotychczasowych kierowców.

