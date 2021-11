BMW Concept XM – najpotężniejsza Bawarka w historii będzie hybrydą plug-in

Mogłoby się wydawać, że samodzielny samochód dywizji BMW M będzie supersportowym coupé. Cóż, czasy się zmieniły i nowy model jest SUV-em. Co więcej, układ napędowy BMW Concept XM łączy silnik spalinowy z jednostką elektryczną.

Nie zobaczymy zwykłej wersji

BMW Motorsport znane jest przede wszystkim ze zmiany „zwykłych” modeli producenta w naprawdę sportowe samochody. Dla wielu fanów motoryzacji posiadanie M3 czy M5 to jedno z marzeń. Warto jednak pamiętać, że sportowa komórka BMW w latach 70. zaprezentowała samodzielny model nazwany M1. Otrzymaliśmy wówczas supersportowe coupé.

BMW Concept XM (fot. BMW)

Teraz Bawarczycy postanowili ponownie zastosować podobne podejście i stworzyć auto, które będzie występować wyłącznie w wersji M. Efektem przeprowadzonych prac jest BMW Concept XM. Tym razem mamy jednak do czynienia z SUV-em, a więc niekoniecznie naprawdę sportowym autem. Co ciekawe, jego produkcyjną wersję zobaczymy na 50. urodziny dywizji BMW M – w 2022 roku.

Jak przed chwilą wspomniałem, BMW Concept XM skierowane będzie dla najbardziej wymagających klientów, poszukujących sportowych osiągów, ogromnej mocy, a także luksusowego wyposażenia. Ten model nie zadebiutuje w podstawowej wersji ze słabym silnikiem.

Potężny silnik benzynowy otrzyma pomoc od jednostki elektrycznej

Dla wszystkich preferujących mocne i duże silniki benzynowe mamy dobrą informację. Pod maską BMW Concept XM znajdzie się jednostka V8. Tak, dobrze czytacie. W skomputeryzowanym i zelektryfikowany SUV-ie jest jeszcze miejsce dla 8 cylindrów.

BMW Concept XM (fot. BMW)

Silnik benzynowy nie będzie jednak sam. Zostanie on wsparty silnikiem elektrycznym, co łącznie przełoży się na imponujące 750 KM i 1000 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To odczuwalnie więcej od obecnie najmocniejszego BMW M w historii – nowe M5 CS oferuje 635 KM i 750 Nm.

Warto dodać, że potężne BMW Concept XM będzie mogło poruszać się bez uruchamiania V8-ki. Zastosowane akumulatory, w połączeniu z silnikiem elektrycznym, pozwalą na przejechanie do 80 km. Dodatkowo pojawi się możliwość ładowania „z gniazdka”, tak jak w każdej hybrydzie plug-in.

Nie zabraknie nowoczesnych „gadżetów”

BMW Concept XM w założeniach ma być najbardziej sportowym SUV-em w historii firmy. Śmiem jednak twierdzić, że większość kupionych egzemplarzy nie zobaczy nigdy toru wyścigowego. Bawarczycy z pewnością zdają sobie z tego sprawę. W związku z tym, na pokładzie znajdą się najnowsze systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, aby nowe BMW było również świetnym autem do korzystania na co dzień.

Wnętrze BMW Concept XM (fot. BMW)

Nie zabraknie najnowszej generacji BMW iDrive, która znalazła się już w BMW iX. Otrzymamy jeszcze obsługę Android Auto i Apple CarPlay, a najpewniej również wsparcie dla cyfrowego kluczyka.

Ceny BMW Concept XM nie zostały jeszcze ujawnione, ale możemy śmiało założyć, że z pewnością trzeba będzie wydać przynajmniej pół miliona złotych.