Nissan Ambition 2030 – tak przedstawia się elektryczna przyszłość Japończyków

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że Nissan swoją niedaleką przyszłość widzi przede wszystkim w autach elektrycznych. Firma przedstawiała właśnie plany na najbliższą dekadę.

Japończycy także wezmą udział w wyścigu

Motoryzacja w ciągu najbliższych 10 lat przejdzie ogromne zmiany. Przede wszystkim na Starym Kontynencie kończy się era silników spalinowych, które w założeniach mają zostać wyparte przez jednostki elektryczne. Warto tutaj zaznaczyć, że cała rewolucja zostanie podyktowana planowanym zakazem sprzedaży aut spalinowych na terenie Unii Europejskiej.

Wielu dużych producentów już zapowiedziało zmiany w ofercie i postawienie przede wszystkim na elektromobilność. Wśród nich należy wymienić Forda, Mini, Volvo czy Mercedesa. Do tego grona postanowił dołączyć Nissan, aczkolwiek Japończycy obrali mniej rygorystyczną drogę.

Ambition 2030 – nowa i długofalowa wizja

Firma poinformowała, że zamierza w ciągu najbliższych 10 lat dostarczać emocjonujące samochody elektryczne i innowacje technologiczne, rozwijając jednocześnie działalność na całym świecie. Trzymam za słowo! Brzmi ciekawie, ale co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim rozwój w kierunku elektromobilności.

W ramach inicjatywy Nissan Ambition 2030, w proces elektryfikacji samochodów zostanie zainwestowanych około 17,5 mld dolarów. Wspomniana kwota ma być wydana w ciągu najbliższych 5 lat. Pozwoli to na wprowadzenie 23 nowych modeli z napędem zelektryfikowanym, w tym 15 pojazdów całkowicie elektrycznych do 2030 roku.

Ponadto, firma zakłada zwiększyć udział sprzedaży samochodów zelektryfikowanych na głównych rynkach do 2026 roku. W przypadku Europy mają one stanowić ponad 75% całej sprzedaży.

Japończycy zamierzają również kontynuować prace nad rozwojem akumulatorów litowo-jonowych i planują wdrożyć technologię pozwalającą na ich produkcję bez użycia kobaltu, aby obniżyć ich koszt o 65% do 2028 roku. Co więcej, Nissan chce do końca wspomnianego przed chwilą roku wprowadzić na rynek samochód elektryczny wyposażony w opracowane przez siebie akumulatory ze stałym elektrolitem (ASSB).

Ambition 2030 to także rozwój systemów wsparcia kierowcy. Technologia ProPILOT ma trafić do ponad 2,5 miliona pojazdów marki Nissan i Infiniti w ciągu najbliższych 5 lat. Producent będzie dalej pracował nad rozwiązaniami w obszarze samochodów autonomicznych, dążąc do wprowadzenia systemów LiDAR nowej generacji w praktycznie wszystkich nowych modelach do końca obecnej dekady.

Ogromne pieniądze, a także duże doświadczenie, z pewnością pomogą w zrealizowaniu powyższych planów. Niewykluczone, że Japończycy w 2030 roku będą jednym z ważniejszych graczy na rynku elektromobilności, a także zapewnią wówczas naprawdę rozbudowane systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.