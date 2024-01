Aplikacja Banku Pekao z nową funkcją. Pozwoli szybko odzyskać pieniądze

Zdarzają się sytuacje w życiu, że składamy się z kolegami z pracy na jeden duży prezent urodzinowy lub imprezujemy w gronie znajomych i decydujemy się na wspólny rachunek. Sprawa często jednak komplikuje się, gdy przychodzi moment podliczenia wszystkiego i upomnienia się o zwrot pieniędzy. Nowa funkcja w aplikacji banku Pekao znacznie ułatwi tego typu operacje.

BLIK receptą na wszystko

W tym roku BLIKOWI stuknie 9 lat w Polsce. Statystyki nie kłamią – pokochaliśmy ten system płatności i nie zanosi się na to, aby jego popularność stanęła w miejscu lub zaczęła maleć. Na tym polu warto wyróżnić przelewy na telefon. W trzecim kwartale 2023 roku wykonano 109 mln takich transakcji – 68% więcej niż w Q3 2022 roku. To najnowsze dane, jakimi dysponujemy.

Skoro BLIK i jego funkcja przelewu na telefon jest tak popularna, to czemu by nie wykorzystać tego do uproszczenia rozliczania się ze znajomymi? Bank Pekao postanowił skorzystać z możliwości, jakie daje system i wprowadził do aplikacji PeoPay „prośbę o przelew BLIK”.

Jak działa prośba o przelew BLIK w aplikacji banku Pekao?

Cały proces utworzenia prośby jest bardzo prosty. Pierwszym krokiem jest oczywiście zalogowanie się do aplikacji. Następnie wchodzimy do zakładki „Płatności” i wybieramy „Prośba o przelew”. Na liście znajomych pojawiają się wyłącznie te osoby, które korzystają z BLIKA i uruchomiły funkcję przelewu na telefon. Pozostaje wpisać tytuł rozliczenia oraz łączną kwotę, a na koniec podzielić ją pomiędzy uczestników prośby.

Następnie bank przesyła na numer odbiorcy powiadomienie z prośbą o przelew. Znajomi mają 72 godziny, aby zaakceptować transakcję. Następnie kwota trafia natychmiastowo na konto założyciela zbiórki. Funkcja działa również z klientami innych banków, które oferują podobną usługę.

Funkcja „prośba o przelew” jest bezpłatna, choć występują pewne ograniczenia. Maksymalna kwota na jedną prośbę to 500 złotych, dzienny limit wynosi natomiast 1000 złotych. W ciągu 24 godzin możemy też wystosować tylko 30 próśb. Może to być jedna transakcja rozdzielona na 30 osób lub kilka mniejszych operacji.