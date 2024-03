Diuna jako MMO? Zobacz dwa zwiastuny nowej gry!

Na fali popularności filmu Diuna: Część druga, który zaliczył bardzo dobry weekend otwarcia w kinach na całym świecie, w sieci pojawiły się dwa zwiastuny gry z akcją osadzoną na pustynnej planecie Arrakis. Jest klimat!

Diuna na komputerach

Ostatnią grą w uniwersum Diuny, w jaką mogliśmy zagrać, było Dune: Spice Wars, stworzone przez Shiro Games oraz wydane przez Funcom. Ta strategia czasu rzeczywistego trafiła na rynek we wrześniu 2023 roku, co było poprzedzone ponad rocznym okresem wczesnego dostępu. Tytuł spotkał się z umiarkowanie ciepłym odbiorem. Całkiem inny los może spotkać zapowiadane Dune: Awakening.

Świat, który wykreował Frank Herbert w Kronikach Diuny jest niezwykle trudnym materiałem na grę. Większość produkcji przeznaczonych dla posiadaczy komputerów należała dotąd do gatunku strategii, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że o książkową planetę Arrakis i cenną przyprawę toczyły się ciągłe walki. Dopiero w 2022 roku pojawił się pierwszy teaser survivalowej gry MMO Dune: Awakening. Teraz opublikowano jej nowy zwiastun, a także obszerne omówienie rozgrywki.

Gra będzie sieciowym multiplayerem, z naciskiem na survival, crafting i budowanie bazy, ale jednocześnie zechce zaszczepić w graczu przeświadczenie, jak niebezpiecznym miejscem jest wspomniana kosmiczna pustynia. Wychodząc poza miejsce schronienia będziemy ścierać się z przeciwnikami w walce o zasoby, posmakujemy zabójczego upału i weźmiemy nogi za pas przed burzami piaskowymi. Nie może zabraknąć ogromnych czerwi wyłaniających się z wydm, a także ornitopterów, które będzie można pilotować (trochę jak w ostatnim dodatku do Microsoft Flight Simulator).

W udostępnionych materiałach twórcy chwalą się wykorzystaniem możliwości silnika Unreal Engine 5. Umożliwiło to stworzenie wiarygodnego wirtualnego świata, o stylistyce zbliżonej do tej z filmów Denisa Villeneuve’a. Planeta, pojazdy, postaci, statki kosmiczne, technologie, a nawet oświetlenie – Funcom pełnymi garściami czerpie z tego, co udało się osiągnąć w Diunie z 2021 roku i to wiele obiecuje.

Wybranie Funcomu jako producenta może jednak budzić pewne obawy. Nie jest to zbyt płodne studio – ostatnią dużą grą wydaną przez Funcom był Conan Exiles z 2018 roku i, cóż, tytuł nie okazał się jakimś wielkim hitem. Można to częściowo zrzucić na karb tego, że nie żyjemy już w czasach rozkwitu MMO jako gatunku, ale z drugiej strony – inne sieciówki mają się całkiem nieźle.

Czy Dune: Awakening odniesie sukces? Trzeba szczerze powiedzieć, że poprowadzenie własnej historii w świecie Diuny to bardzo kusząca wizja. Pytanie tylko, czy Funcom wykorzystując zasoby najnowszego filmu będzie w stanie dostarczyć rozrywkę na wysokim poziomie? Nawet nie jest jasne, kiedy będzie nam dane się o tym przekonać. Data premiery gry nie została jeszcze podana. Wiadomo tylko, że będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Już teraz można jednak zapisywać się do betatestów.