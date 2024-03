Wysyp nowości na Instagramie. Wśród nich: edycja DM-ów i przypinanie czatów

Jeśli Instagram to dla Ciebie nie tylko platforma do oglądania (i publikowania) zdjęć, ale też komunikator, to mogą spodobać Ci się nowe funkcje wprowadzane w aplikacji. Grupa Meta umożliwi m.in. edycję wiadomości i przypinanie czatów.

Jak edytować wiadomość na Instagramie? Już można

Czasem dopiero po wysłaniu wiadomości człowiek orientuje się, że w treści przytrafiła się literówka albo że można było nieco lepiej sformułować dane zdanie. Mając tego świadomość, grupa Meta postanowiła wprowadzić możliwość edycji DM-ów na Instagramie.

Edycja wiadomości jest możliwa w czatach prywatnych, a na dokonanie zmian użytkownicy będą mieli 15 minut od momentu wysłania. Aby zmodyfikować treść, należy przytrzymać palec na danym dymku i z rozwijanego menu wybrać opcję „edytuj”. Co naturalne, przy dymku z przerobioną treścią pojawi się stosowna adnotacja.

(źródło: Newsroom Meta)

Przypnij ulubione czaty

Już niebawem w aplikacji Instagram pojawi się również możliwość przypinania czatów. Dzięki temu rozmowy z najważniejszymi osobami – przyjaciółmi, partnerami czy członkami rodziny – będzie można mieć zawsze pod ręką, na samej górze listy w skrzynce odbiorczej.

Grupa Meta umożliwi wyróżnienie w ten sposób maksymalnie 3 czatów – zarówno prywatnych, jak i grupowych. A żeby faktycznie dokonać przypięcia, trzeba będzie albo przesunąć miniaturę takiej konwersacji w lewo, albo przytrzymać na niej palec i wybrać opcję „przypnij”. Oczywiście w każdej chwili będzie można też odpiąć taki czat.

(źródło: Newsroom Meta)

Wiadomość została przeczytana? Nikt nie musi wiedzieć

Jedną z przydatnych funkcji podczas rozmów na Instagramie jest znacznik potwierdzający, że nasz rozmówca przeczytał już wysłaną do niego wiadomość. Jednak choć przeważnie chcemy to wiedzieć, to też nie zawsze chcemy, by druga osoba wiedziała, że my już przeczytaliśmy to, co do nas napisała.

Właśnie dlatego komunikator umożliwia teraz wyłącznie (i włączenie) tego znacznika w ustawieniach konta. Odpowiednią opcję („Potwierdzenia odczytu”) znajdziesz w sekcji poświęconej wiadomościom i odpowiedziom. Przełącznik w tym miejscu ma zastosowanie globalne, a jeśli chcesz dezaktywować funkcję tylko dla danych czatów, to przycisk znajdziesz w ustawieniach konkretnych konwersacji.

(źródło: Newsroom Meta)

Do tego wszystkiego grupa Meta dorzuca jeszcze możliwość zapisywania ulubionych naklejek (wystarczy przytrzymać na nich palec i wybrać właściwą opcję), a także wydłuża listę dostępnych motywów (próbując zwrócić naszą uwagę przede wszystkim na Love, Lollipop i Avatar: The Last Airbender).