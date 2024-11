Jak Black Week, to do Lidla. Czarny Lidlomix najtaniej w historii

Sieć handlowa Lidl już niebawem wystartuje ze swoimi ofertami na Black Week. Wśród promocji znajdziemy perełkę – robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart. Lidlomix w czarnej odsłonie będzie najtańszy w jego historii!

Czarny robot kuchenny Lidlomix najtaniej w historii

Czarny Piątek w tym roku wypada 29 listopada, ale sklepy już od dawna obniżają ceny swoich produktów z okazji Black Week(s) czy nawet Black Month. Do grona ofert trafiają teraz propozycje Lidla, a perełką jest czarny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart, nazywany również potocznie Lidlomixem.

Monsieur Cuisine Smart w czarnej odsłonie (źródło: Lidl)

Maszyna ta to prawdziwy pomocnik kuchenny, który został wyposażony w wygodny, 8-calowy ekran dotykowy. Na wyświetlaczu możesz wybierać programy, takie jak Waga, Ugniatanie, Przypiekanie, Gotowanie na parze, Gotowanie jaj, Sosu-vide, Wolne gotowanie, Fermentowanie, Podgrzewanie wody, Miksowanie na piure, Smoothie, Gotowanie ryżu, Turbo, Własne ustawienia (możesz samodzielnie dobrać prędkość, temperaturę, czas czy kierunek obrotów) oraz mój ulubiony, czyli automatyczne Mycie pojemnika.

Poza programami można też skorzystać z wielu gotowych przepisów, które krok po kroku prowadzą kucharza przez cały proces gotowania, w tym dodawanie składników, mieszanie czy gotowanie. Lidlomix łączy się z siecią Wi-Fi i co jakiś czas aktualizuje listę przepisów – co istotne, dostęp do platformy z przepisami jest zupełnie darmowy. Urządzenie może być też obsługiwane za pomocą Asystenta Google, stając się ważnym elementem inteligentnego domu.

Jeśli masz w planach jego zakup, musisz tylko pamiętać, że dla robota trzeba wygospodarować dość sporo miejsca na blacie, jednak dzięki niemu możesz pozbyć się kilku garnków, miksera, blendera czy nawet wagi.

Czarny Monsieur Cuisine Smart najtaniej w historii (źródło: Lidl)

Od poniedziałku 25 listopada 2024 roku Monsieur Cuisine Smart w czarnej odsłonie kupisz aż 700 złotych taniej, czyli za 1799 złotych. Aby tyle zaoszczędzić, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go w sklepie lub dodać do zakupów online.

Bogata oferta promocyjna na Black Week w Lidlu

Czarny Lidlomix to nie jedyny sprzęt, jaki kupicie taniej podczas Black Week w sieci handlowej Lidl. W sklepach stacjonarnych taniej dostępne będą również frytkownice beztłuszczowe Air Fryer 1000 W SilverCrest za 129 złotych oraz Air Fryer z funkcją grilla 2460 W SilverCrest za 399 złotych. Poza tym obniżone zostaną też ceny grilla kontaktowego (do 69 złotych) i wysokotemperaturowego pieca do pizzy 1200 W SilverCrest (do 179 złotych).

Od czwartku 28 listopada 2024 roku do oferty promocyjnej dołączą jeszcze:

robot sprzątający z funkcją mopowania SilverCrest za 449 złotych;

robot sprzątający ze stacją opróżniającą SilverCrest za 999 złotych;

odkurzacz bezworkowy Philips Power Cyclone 4 za 289 złotych.

Roboty sprzątające na Black Week (źródło: Lidl)

Z kolei od Czarnego Piątku, czyli 29 listopada 2024 roku, kupicie:

automatyczny ekspres do kawy Zelmer Maestro Barista za 1199 złotych;

robot planetarny Bosch MUM Serie 2 700 W za 599 złotych;

wyciskarkę do cytrusów GOURMETmaxx 40 W za 29,99 złotych;

blender Russel Hobbs Mix & Go 300 W za 89 złotych;

blender ręczny Russel Hobbs 3w1 500 W za 109 złotych.

Ekspresy do kawy na Black Week (źródło: Lidl)

Oferta z okazji Black Week w Lidlu obejmie także inne sprzęty AGD, takie jak żelazka czy parownice oraz elektronarzędzia, w tym wiertarkowkrętarki, młotowiertarki, szlifierki kątowe, piły czy śrubokręty i inne akcesoria warsztatowe.