Premiera Microsoft Flight Simulator 2024 to katastrofa w przestworzach

Wygląda na to, że zamiast pozwolić tej maszynie lecieć, wydawca powinien uziemić samolot na dłużej. Debiut Microsoft Flight Simulator 2024 może podobać się tylko jednej grupie – osobom o anielskiej cierpliwości.

MFS 2024 to bezpośredni następca gry przygotowanej w 2020 roku przez Asobo Studio. Co sprawiło, że wydawca, Xbox Game Studios, zdecydował się na prezentację następcy? W końcu poprzednik nie zestarzał się aż tak i otrzymał sporo zawartości dodatkowej na przestrzeni czterech lat.

W nowej edycji największe wrażenie robią nowe typy misji. Lista jest całkiem długa i zawiera w sobie m.in. gaszenie pożarów z powietrza, opylanie upraw, ratownictwo górskie czy cargo arktyczne. W Microsoft Flight Simulator 2024 polatamy także nowymi typami maszyn powietrznych – szybowcami, zeppelinami i balonami. Pojawiły się również środowiskowe „ficzery” w postaci zorzy polarnej, migracji zwierząt czy czterech pór roku. Microsoft zapewnił, że dodatki zakupione do poprzedniej wersji gry powinny współpracować z nową edycją.

W trakcie pisania tego tekstu gra otrzymała ponad 2500 recenzji od graczy na Steamie – tylko 15% z nich wyraża się pozytywnie o grze. Na platformie cyfrowej Xbox tytuł może pochwalić się dwoma gwiazdkami z pięciu z kilkudziesięciu ocen.

Skąd takie szorstkie przyjęcie przez graczy? Zacznijmy od faktu, że bez względu na to, czy gracie na PC, czy na konsoli Xbox Series S|X, gra ma niebotycznie długie czasy ładowania. Rekordziści wspominają o trzech godzinach, a zespół odpowiedzialny za grę zapewniał, że pierwsze wczytanie Microsoft Flight Simulator 2024 zajmie maksymalnie godzinę. Do tego niektórym osobom loading sięga 97% i nie rusza się stamtąd ani o jeden krok do przodu.

Osobną sprawą są serwery nieprzygotowane na tak dużą liczbę graczy. Jeżeli przeżyjecie instalację MSF 2024, na ten moment czeka Was niebotycznie długi czas oczekiwania w kolejce. Jak wsparcie Microsoft Flight Simulator zareagowało na informacje? Proponują zrestartować instalator lub czekać dalej.

