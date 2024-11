To już tradycja. Honor 300 też nie będzie wyglądał „normalnie”

Gdy po raz pierwszy zobaczyłem smartfony z serii Honor 100, byłem w szoku. Podobny zabieg Chińczycy zastosowali w linii Honor 200, a teraz dowiedzieliśmy się, że Honor 300 również ma wyglądać „niestandardowo”.

Nowy smartfon Honor 300 na pierwszych zdjęciach

Producenci ze wszystkich sił starają się zadbać o to, aby ich urządzenia wyróżniały się na tle bezpośredniej konkurencji. Smartfonom z serii Honor 100 oraz modelom z linii Honor 200 zdecydowanie się to udało. Chińska marka nie zamierza rezygnować z wymyślonej oryginalności – zastosuje ją też w rodzinie Honor 300.

W chińskim internecie pojawiły się zdjęcia smartfonów z nowej serii w dwóch kolorach: białym i fioletowym. Prawdopodobnie jest to Honor 300, co sugeruje obecność dwóch aparatów na tyle – w wersjach z dopiskiem Pro i Pro+ ma być ich więcej.

Tym, co przykuwa uwagę, jest wygląd wyspy z aparatami. Ponownie ma ona „niestandardowy” kształt, który przyciąga wzrok. Tym razem nie jest on jednak jajowaty jak w serii 100 i 200, tylko – nazwijmy to – „nieregularny”.

Zdjęcie smartfona z serii Honor 300 (źródło: Weibo)

Jaka będzie specyfikacja smartfonów z serii Honor 300?

Wszystko wskazuje na to, że w skład nowej rodziny wejdą co najmniej 3 modele: Honor 300, 300 Pro i 300 Pro+. Ten pierwszy, co sugerują załączone powyżej zdjęcia, zaoferuje dwa aparaty na tyle i płaski wyświetlacz. Więcej natomiast wiadomo na temat pozostałej dwójki.

Na jej pokładzie znajdzie się high-endowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, do 24 GB RAM oraz wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K, zaokrąglony na wszystkich czterech krawędziach z ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych. Na przodzie pojawią się też dwa aparaty, w tym przynajmniej jeden z matrycą 50 Mpix. Na tyle Chińczycy umieszczą zaś trzy aparaty – jeden z nich będzie teleobiektywem z 50 Mpix z sensorem, a drugi głównym „oczkiem”, również o rozdzielczości 50 Mpix.

Ponadto mamy spodziewać się obsługi ładowania przewodowego o mocy 100 W oraz indukcyjnego, a także obsługi łączności satelitarnej (najpewniej jednak wyłącznie w Chinach). Data oficjalnej premiery nie jest jeszcze znana, aczkolwiek możliwe, że smartfony zadebiutują w ojczyźnie producenta już w grudniu 2024 roku i na początku 2025 roku trafią do sprzedaży poza Chinami.