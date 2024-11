Black Friday w Amazon wystartował. Znaleźliśmy kilka świetnych ofert

W polskim sklepie Amazon wystartował Black Friday 2024. Promocja goni promocję, a my postanowiliśmy przyjrzeć się im wszystkim, aby zweryfikować ceny i wyłowić najlepsze okazje. Sprawdź już teraz, co warto kupić, by zyskać świetny sprzęt i wcale przy tym nie przepłacić, a wręcz niemało zaoszczędzić.

Na początek tylko krótka informacja, że oferta Black Friday w sklepie Amazon obowiązuje od 21 listopada do 2 grudnia 2024 roku. Aby zyskać darmową dostawę, trzeba aktywować abonament Amazon Prime (pierwsze 30 dni jest darmowe). I teraz już możemy przejść do konkretów…

Amazon przecenia swój sprzęt, Kindle w dużej promocji

Black Friday w Amazon to dobry moment przede wszystkim na to, by sprawić sobie sprzęt tej właśnie firmy. Poważnej obniżki cenowej doczekały się między innymi wypuszczone dopiero co na rynek czytniki Kindle z rocznika 2024: model podstawowy jest tańszy o 70 złotych, a Paperwhite o ponad stówkę.

Nowy Kindle Paperwhite (fot. Amazon)

Przecenione zostały również przystawki telewizyjne Fire TV Stick (model podstawowy możesz kupić za niecałe 100 złotych!) i inteligentne głośniki Echo (pamiętaj tylko, że te ostatnie nie obsługują języka polskiego).

Głośniki i słuchawki – najlepsze oferty na Black Friday 2024 w Amazon

Skoro za sprawą głośników Echo dotarliśmy już do kategorii audio, warto się przy niej na moment zatrzymać. W ofercie sklepu Amazon znajdziesz bowiem wiele przecenionych urządzeń tego rodzaju, przede wszystkim całkowicie całkowicie bezprzewodowych słuchawek dousznych oraz nausznych słuchawek z ANC.

Jabra Elite 10 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Uwagę przykuwa między innymi model Jabra Elite 10 za niecałe 650 złotych oraz Sennheiser Accentum Wireless za ~430 złotych.

Pozostałe akcesoria w obniżonych cenach

W formie przerywnika wspomnę krótko o trzech innych przecenionych akcesoriach. W bardzo dobrych cenach dostępne są: wyjątkowo ergonomiczna myszka Logitech MX Master 2S, ładny i funkcjonalny smartwatch Amazfit Balance oraz zestaw do rozgrywki w rzeczywistości wirtualnej: PlayStation VR 2.

Promocja na komputerowe podzespoły: karty graficzne i SSD

Kolejną kategorią, której warto się przyjrzeć, są komputerowe podzespoły, ze szczególnym naciskiem na karty graficzne i nośniki SSD. Po prostu zerknij na tę listę poniżej, a może uda Ci się znaleźć coś dla siebie:

AGD do domu i dla Ciebie – najlepsze promocje na Black Friday w Amazon

Promocje w Amazonie często obejmują też sprzęt AGD i wyprzedaż z okazji Black Friday nie jest tutaj wyjątkiem. To dobra okazja, by kupić ekspres do kawy w porządnie obniżonej cenie, beztłuszczową frytkownicę czy też oczyszczacz powietrza.

Philips LatteGo EP3347/90 (fot. Philips)

Oferta nie ogranicza się jednak do sprzętu typowo domowego, bo w promocji dostępne są także golarki, trymery i inne akcesoria do pielęgnacji włosów i owłosienia.

No i są jeszcze klocki

Na koniec chciałbym jeszcze krótko wspomnieć o klockach, które mogą być dobrym pomysłem na świąteczny czy mikołajkowy prezent, ale też można sobie sprawić je dla własnej (lub czyjejś) przyjemności z innej okazji (albo i bez). Uwagę przykuwają przede wszystkim filmowe zestawy LEGO oraz Pikachu z oferty MEGA.

MEGA Pokemon Pikachu (fot. MEGA)

Koniecznie rzuć okiem na te trzy:

To oczywiście wciąż nie wszystkie przecenione produkty. Zajrzyj na stronę promocji Black Friday w Amazon, aby poznać je wszystkie. Znajdziesz tam bowiem również:

