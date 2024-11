Amazon pokazał nowe urządzenia. Uwagę zwraca rozmiar ekranu jednego z nich

Amazon zaprezentował Echo Show 21, czyli największy inteligentny ekran w swojej historii. Firma pochwaliła się również drugą generacją Echo Show 15.

Amazon Echo Show 21 i ulepszony Echo Show 15 zadebiutowały

Oferta Amazona poszerzyła się o dwa inteligentne ekrany, które – niczym jakiś obrazek – można powiesić na ścianie albo postawić na blacie. Oba łączy sporo cech, jak przykładowo system operacyjny Fire TV, ale znaczącą różnicą jest rozmiar ekranu.

W przypadku Echo Show 21 – jak sugeruje sama nazwa – do dyspozycji użytkownika oddano 21-calowy ekran. Z kolei Echo Show 15 to druga generacja urządzenia, które zadebiutowało w 2022 roku. Tutaj na pokładzie znalazł się 15-calowy ekran. Niezależnie od wybranego rozmiaru, dostaniemy rozdzielczość Full HD.

Jak podaje Amazon, Echo Show 21 i Echo Show 15 to lepsze głośniki względem inteligentnego roku sprzed dwóch lat. Dźwięk jest podobno wciągający, a do tego dochodzi poprawiony bas i technologia adaptacji do pomieszczenia. Usprawnień doczekała się jeszcze kamera przeznaczona do wideorozmów. Ma ona 13 Mpix, funkcję automatycznego kadrowania, a także zapewnia ponad dwukrotnie większe pole widzenia i o 65% większy zoom niż kamerka montowania w Echo Show 15 1. generacji. Podczas rozmów powinniśmy jeszcze docenić technologię redukcji szumów.

Oba urządzenia mają sprawić, że zarządzanie inteligentnym domem będzie proste i wygodne. Wyposażone są one w inteligentny hub domowy i kompatybilne ze standardem Matter, a łączność może być realizowana też z wykorzystaniem protokołów Thread i Zigbee. Możliwe jest też lokalne sterowanie szeregiem urządzeń, wśród których mamy światła czy różnego typu przełączniki. Warto jeszcze dodać, że to pierwsze urządzenia Echo zgodne z Wi-Fi 6E.

Ekran domowy składa się z konfigurowalnych widżetów, system Fire TV to dostęp do bogatej biblioteki aplikacji znanych ze smart TV (możemy oglądać Netflixa czy słuchać muzyki na Spotify), a do tego nie zabrakło asystentki głosowej Alexa.

Cena i dostępność

Echo Show 21 i Echo Show 15 są obecnie dostępne na amerykańskim Amazonie. Dla klientów z USA dostarczane są z pilotem głosowym Alexa i sprzętem do montażu na ścianie. Mniejszy model został wyceniony na 299,99 dolarów, większy to już 399,99 dolarów.