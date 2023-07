Aplikacja PKP Intercity ułatwi teraz zagraniczne podróże

Aplikacja PKP Intercity staje się jeszcze bardziej „używalna”. Teraz zakupimy w niej nie tylko bilety na przejazdy kolejowe w kraju, ale też zaplanujemy podróż do innych europejskich miast.

Bilety międzynarodowe w aplikacji mobilnej

To jedna z większych zmian, jakie pojawiły się w aplikacji PKP Intercity. Do tej pory, by zakupić bilet międzynarodowy, należało pofatygować się do kasy biletowej lub skorzystać wcześniej z oferty na oficjalnej stronie internetowej przewoźnika. Opcji zakupu przez apkę nie było w ogóle.

Teraz PKP Intercity umożliwia zakup biletów międzynarodowych w apce, ale z pewnymi wyłączeniami. Na przykład nie będzie można kupić biletu eNRT na przejazdy do Węgier. Wycieczka do Budapesztu tylko ze smartfonem będzie więc musiała jeszcze poczekać – przynajmniej do czasu, kiedy Węgrzy zintegrują swoje systemy do sprawdzania biletów z ogólnoeuropejskimi rozwiązaniami.

Jednak w aplikacji możliwe będzie zakupienie biletów:

SuperPromo International do Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Niemiec,

IRT dla dorosłych i dzieci do Niemien i na Litwę oraz na pociągi nocne do Austrii (miejsca do siedzenia),

eNRT do lub z Austrii, Czech, Słowacji (dla dorosłych, młodzieży i dzieci).

Do biletów eNRT będzie można dodawać bilety na przewóz psa i roweru. W razie czego, zakupiony bilet będzie można zwrócić lub wymienić (początkowo tylko drogą reklamacji).

(fot. PKP Intercity)

Na torach zmian w aplikacji PKP Intercity

Po długim czasie oczekiwania nareszcie dostaliśmy aplikację PKP Intercity, jaką powinniśmy posługiwać się od początku. Za zarezerwowane bilety możemy płacić wygodnie BLIKIEM, Apple Pay czy Google Pay, a na wybranych trasach sama rezerwacja możliwa jest z opcją graficznego wyboru miejsc. Od stycznia 2023 roku w apce kupiono blisko 950 tysięcy różnych biletów.

Obecnie przewoźnik współpracuje też z wieloma dostawcami innych programów, dzięki czemu nie musimy zmieniać swoich przyzwyczajeń, jeśli do tego czasu posługiwaliśmy się aplikacją zewnętrznego dewelopera.