Zakupy z Biedronki pod same drzwi. Usługa już w kolejnych miastach

Biedronka kontynuuje współpracę z platformą Uber Eats. Usługa, która sprawia, że zakupy są wygodniejsze, zawitała do kolejnych miast.

Zakupy z Biedronki z dostawą Uber Eats – teraz w 36 miastach

W połowie grudnia zeszłego roku pojawiły się informacje, że Biedronka i Uber łączą siły. Dzięki temu klienci popularnej sieci sklepów otrzymali możliwość korzystania z dostaw realizowanych przez Uber Eats. Początkowo usługa obejmowała największe miasta, w tym Warszawę, Kraków i Poznań.

Wówczas zapowiedziano, że z czasem lista sklepów i miast będzie się poszerzać. Dowiedzieliśmy się, że docelowo usługa będzie dostępna wszędzie tam, gdzie działa Uber Eats. Obie firmy – co zdecydowanie cieszy – nie zamierzają czekać z realizacją tych planów. Otóż lista miast właśnie się znacząco zwiększyła.

Usługa, dzięki której możemy otrzymać zakupy pod same drzwi, jest dziś dostępna w 36 miastach. Wspierana jest przez 115 sklepów sieci Biedronka, oferując dostęp do szerokiego wachlarza różnych produktów.

fot. Biedronka

W których miastach Biedronka wspiera dostawy Uber Eats?

Projekt był już dostępny m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Szczecinie, Olsztynie, Gdyni, Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu i Katowicach. Natomiast teraz z jego zalet będą mogli korzystać mieszkańcy kolejnych miast.

Do tego grona dołączyły bowiem miasta: Kielce, Gliwice, Zielona Góra, Gniezno, Radom, Częstochowa, Wałbrzych, Tarnów, Grudziądz, Piła, Starogard Gdański, Zakopane, Kołobrzeg, Płock, Swarzędz, Zamość, Knurów, Piotrków Trybunalski, Rumia, Pruszcz Gdański, Nowy Sącz, Koszalin oraz Stary Sącz.

Biedronka przy okazji postanowiła podzielić się kilkoma informacjami na temat preferencji klientów. Widoczny jest trend wzrostu zamówień produktów świeżych – owoców i warzyw, a także nabiału. Wśród najczęściej wybieranych produktów znajduje m.in. woda. Natomiast największa liczba zamówień przypada – raczej bez zaskoczenia – na godziny popołudniowe.

Wypada jeszcze dodać, że współpraca pomiędzy siecią Biedronka a Uber Eats nie tylko ma się dobrze, ale planowane są kolejne rozszerzenia. Wkrótce ma zawitać do następnych miast i sklepów. Na szczegóły, w tym listę miast, trzeba jednak trochę poczekać.