Nowości w aplikacjach Biedronki i Pepco. Klienci będą wniebowzięci

Biedronka i Pepco poinformowały, że w najbliższym czasie wprowadzą istotne zmiany w swoich aplikacjach. Jedna z nich powinna szczególnie spodobać się klientom.

Aplikacja Biedronka będzie wyświetlać reklamy firm trzecich

Biedronka informuje, że od 30 lipca 2026 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin karty lojalnościowej Moja Biedronka, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej Biedronka, a także nowa polityka prywatności programu lojalnościowego Moja Biedronka.

W nowych dokumentach doprecyzowano definicję „Partnera” oraz dodano definicję „Partnera Reklamowego”. Tym ostatnim jest podmiot trzeci, na rzecz którego lub we współpracy z którym właściciel Biedronki prowadzi działania reklamowe.

W praktyce oznacza to, że w aplikacji Biedronka będą mogły pojawić się reklamy firm trzecich, jednak – co tutaj jest najważniejsze – wyłącznie po wyrażeniu przez klienta zgód, które mają być opcjonalne:

na marketing „Partnerów Reklamowych”,

na remarketing na zewnętrznych platformach reklamowych,

na piksele i skrypty śledzące w aplikacji Biedronka,

na udostępnianie danych z konta Moja Biedronka „Partnerom Reklamowym” w celu personalizacji i pomiaru,

na wykorzystanie danych do tworzenia grup podobnych odbiorców.

Zgody będzie można wyrazić i wycofać za pośrednictwem aplikacji Biedronka oraz konta internetowego pod adresem moja.biedronka.pl.

Regulamin karty lojalnościowej Moja Biedronka, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej Biedronka – od 30 lipca 2026 roku (PDF)

Polityka prywatności programu lojalnościowego Moja Biedronka – od 30 lipca 2026 roku (PDF)

Aplikacja Pepco wzbogaci się o wirtualne „paragony”

Aplikacja Pepco została udostępniona w lutym 2026 roku i oferuje m.in. funkcję podobną do szejkomatu w aplikacji Biedronka, a także możliwość skorzystania z kuponów rabatowych oraz przeglądania oferty i tworzenia listy ulubionych produktów.

Pepco informuje klientów, że 7 sierpnia 2026 roku zacznie obowiązywać nowy regulamin aplikacji i programu lojalnościowego Pepco Club. W związku z jego zmianą do aplikacji dodana zostanie nowa funkcja – historia zakupów.

Klienci, po zeskanowaniu karty przez kasjera, będą mogli przeglądać informacje o zakupach, które mają zawierać dane odpowiadające treści paragonu fiskalnego (data, miejsce zakupu, lista produktów, ceny, rabaty). Pepco zastrzega jednak, że nie będą to e-paragony.

Mimo to klienci powinni być bardzo zadowoleni z tej nowej funkcji, ponieważ może ona ułatwić życie, a do tego podobną oferuje już większość aplikacji sklepów i zwyczajnie można było jej oczekiwać od Pepco.

Ponadto zapowiedziano, że aplikacja Pepco będzie dostępna wyłącznie na smartfonach systemem Android 10 i nowszym. W przypadku iPhone’ów minimalnym wymogiem jest iOS 17.