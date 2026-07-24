Spotify zyska funkcję, z której na pewno skorzystasz

Niemal każdy kolejny dzień przynosi nowe informacje dotyczące Spotify. Najnowsza zapowiada wdrożenie funkcji, która z pewnością będzie cieszyła się ogromną popularnością wśród użytkowników, ponieważ zdecydowanie ułatwi im życie.

Spotify zyska funkcję rozpoznawania piosenek

Już od dłuższego czasu szwedzka platforma streamingowa wdraża nowości jedna za drugą. Ostatnio na przykład Spotify dodało funkcję Talk to Spotify, którą można nazwać „takim znajomym, co wie wszystko o świecie muzyki i zna użytkownika lepiej niż on sam siebie”.

Okazuje się, że Szwedzi bynajmniej nie zamierzają na tym poprzestać, ponieważ serwis Android Authority donosi o kolejnej nowej funkcji, która z pewnością będzie cieszyła się ogromną popularnością. Mowa tutaj o wbudowanym narzędziu do rozpoznawania muzyki.

Wskazują na to wzmianki w kodzie w aplikacji na Androida, które jednoznacznie wskazują, że taka opcja jest w przygotowaniu. Wynika z nich, że – co oczywiste – użytkownik będzie musiał przyznać uprawnienie do korzystania z mikrofonu przez program. Szwedzi przewidzieli nawet scenariusz, w którym rozpoznawanie nie powiedzie się – wówczas wyskoczy komunikat o treści Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie lub Nie znaleźliśmy dopasowania.

Funkcja rozpoznawania piosenek w aplikacji Spotify na pewno będzie cieszyła się ogromną popularnością

Użytkownicy już teraz mają do dyspozycji wiele narzędzi do rozpoznawania muzyki. Jednym z najpopularniejszych jest Shazam, fabrycznie dostępny na iPhone’ach oraz możliwy do pobrania na smartfony z Androidem. W drugim przypadku możliwe jest, po rozpoznaniu utworu, przejście do niego na Spotify (lub innej platformie streamingowej), ale wbudowana funkcja rozpoznawania muzyki będzie zdecydowanie wygodniejsza w użytkowaniu.

Przede wszystkim dlatego, że użytkownik nie będzie już dłużej musiał korzystać z innej aplikacji i dzięki temu znacznie szybciej (ewentualnie) odtworzy albo doda do biblioteki dany utwór.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy wbudowana funkcja rozpoznawania piosenek zostanie udostępniona w aplikacji Spotify, ale można oczekiwać, że wkrótce – zarówno na Androidzie, jak i iOS. Otwartym pytaniem pozostaje natomiast, czy będzie ona dostępna dla wszystkich, czy tylko dla płacących za Premium.

Ciekawe też, czy funkcja ta rozpozna wyłącznie piosenki, znajdujące się w bibliotece Spotify, czy również niedostępne do streamowania na tej platformie.