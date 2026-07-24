Coraz mniej osób nie korzysta z tej aplikacji. Nie jest to zaskoczenie

Ta aplikacja cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Polski. Tylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zaczął korzystać z niej milion kolejnych osób.

Aplikacja mojeIKP ma już 5 milionów użytkowników w Polsce

Aplikacja mojeIKP została udostępniona w maju 2021 roku – najpierw na iOS, a kilka dni później, jeszcze w maju 2021 roku, mojeIKP mogli pobrać również właściciele smartfonów z Androidem. Jest ona rozwijana wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum e-Zdrowia. I jak się właśnie okazuje, jest to jeden z najpopularniejszych rządowych programów wśród mieszkańców Polski.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z aplikacji mojeIKP korzysta już 5 milionów osób, a ostatni milion użytkowników udało się jej zdobyć w ciągu zaledwie sześciu minionych miesięcy. Oznacza to ogromny wzrost popularności w relatywnie bardzo krótkim czasie, gdyż program potrzebował ponad czterech lat, aby pozyskać pierwsze 4 miliony użytkowników (czyli średnio zdobywał milion rocznie).

Dlaczego aplikacja mojeIKP jest coraz popularniejsza wśród Polek i Polaków?

Minister zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, uważa, że tak szybki przyrost nowych użytkowników to zasługa faktu, że aplikacja mojeIKP odpowiada na codzienne potrzeby pacjentów. Program daje bowiem dostęp do recept (od niedawna aplikacja mojeIKP wyświetla informację o terminie ważności recept) i skierowań, umożliwia zarejestrowanie się do lekarza i na badanie (dotyczy wybranych specjalizacji i badań) oraz pozwala sprawdzić historię wizyt i prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ.

Ponadto za pośrednictwem aplikacji mojeIKP można zamówić kartę EKUZ i upoważnić inną osobę do wglądu do dokumentacji medycznej. Do tego program oferuje rozbudowaną sekcję dotyczącą profilaktyki. Jest zatem wiele powodów, aby z niego korzystać. Nie mówiąc już o tym, że jest w pełni darmowy.

Mieszkańcy Polski mogą korzystać nie tylko z aplikacji mojeIKP, ale też Internetowego Konta Pacjenta, do którego można zalogować się na platformie pod adresem pacjent.gov.pl (z użyciem profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości internetowej, e-dowodu albo eID). Ministerstwo Zdrowia podaje, że posiada je już ponad 21 milionów użytkowników.

Aplikacja mojeIKP jest dostępna w sklepie Google Play (na Androida) oraz Apple App Store (na iOS).