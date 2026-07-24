Darmowy Xbox Game Pass? Zapłacicie swoim czasem

Opcja bezpłatnego dostępu do biblioteki Xbox Game Pass brzmi zbyt pięknie, aby była prawdziwa. Okazuje się jednak, że jest prawdziwa, ale równocześnie nie jest aż tak pięknie, jak można to sobie wyobrazić.

Ile trzeba zapłacić za Xbox Game Pass? Aktualny cennik w Polsce wygląda następująco

Choć z lekkim sarkazmem można odpowiedzieć, że „za dużo”, to umówmy się, że cena Xbox Game Pass w Polsce mogła być o wiele gorsza. W końcu od kwietnia 2026 roku obowiązuje nowy cennik Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass PC – przystępniejszy dla graczy.

Aktualny cennik Xbox Game Pass w Polsce (źródło: Xbox)

Funkcjonujący od kilku miesięcy cennik podstawowych wariantów Game Passa możecie zobaczyć na powyższej grafice. Jak widać, dostęp do około 50 wybranych gier i korzyści w niektórych tytułach sieciowych to comiesięczny wydatek rzędu 36,99 złotych.

Czy jest możliwe, aby zyskać dostęp do całej biblioteki i paradoksalnie zapłacić mniej? Na ten moment – na pewno nie w legalny sposób. Na szczęście firma już testuje alternatywę, będącą celną odpowiedzią na ruch konkurencji.

Darmowy Xbox Game Pass w fazie testów

Xbox ogłosił, że rozpoczął testy darmowego wariantu Game Passa. Obecnie dostęp do takiego planu mają wyłącznie osoby będące częścią programu Xbox Insiders.

Czy jest w tym jakiś haczyk? Zdziwiłbym się, gdyby go nie było. Pierwszy z nich to fakt, że przed każdą sesją będą wyświetlane reklamy, aczkolwiek nie podano, jak długo mają trwać.

Drugi to ograniczony czas pojedynczej sesji, wynoszący 60 minut. Oficjalny komunikat nie podaje dodatkowych ograniczeń, lecz te mogą pojawić się w momencie udostępnienia usługi szerszej publiczności.

Dlaczego Xbox udostępni Game Pass za darmo?

Ruch Microsoftu można rozpatrywać dwojako. Z jednej strony wygląda to na mocno opóźnioną odpowiedź na GeForce Now, który od 2024 roku oferuje darmowy dostęp do usługi, jednak jest on ograniczony odczekaniem kilku minut w kolejce i podobnym, godzinnym limitem w pojedynczej sesji.

Z drugiej strony, Xbox nie jest w najlepszej kondycji finansowej, skoro ostatnio doszło do ogromnej fali zwolnień, wystawieniu kilku zespołów na sprzedaż i anulowaniu gier. Darmowy plan mógłby przyciągnąć graczy, którzy zrezygnowali z usługi ze względu na cenę lub zupełnie nową krew, a wpływy z reklam podreperowałyby budżet „Zielonych”.

Szybsze pobieranie gier na Xboxa (i nie tylko)

Oprócz tego Insiderzy Microsoftu testują nową aktualizację ekosystemu Xbox. Łatka „XB_FLT_2608GE\26100.9400.260719-2200”, oprócz rozwiązania problemu z instalacją niektórych gier, wprowadza również optymalizację w kierunku stabilniejszego i szybszego pobierania danych.

Testowany system sprawdza przed rozpoczęciem pobierania, które serwery zapewniają wymaganą do ściągnięcia zawartość. Następnie każda pula serwerów przechodzi test prędkości pobierania w celu znalezienia najszybszego połączenia. Przy pobieraniu większych paczek test jest przeprowadzany kilka razy, aby upewnić się, że wybrane połączenie nadal jest najszybsze.

Choć aktualizacja dotyczy konsol Xbox, część osób zauważyła poprawę na m.in. handheldzie Asus ROG Xbox Ally. Nie wiadomo, kiedy aktualizacja będzie udostępniona globalnie.