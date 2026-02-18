Bardzo tani tablet z LTE. I do tego nie za duży

Nie masz wysokich wymagań i chcesz po prostu kupić przyzwoicie działający tablet za możliwie nieduże pieniądze? Nie jestem pewny, czy Chuwi AuPad Mini będzie odpowiednim wyborem, ale są pewne elementy, które każą go przynajmniej rozważyć.

Chuwi AuPad Mini – naprawdę tani tablet z LTE

Chuwi AuPad Mini to typowy tablet budżetowy, o czym świadczy chociażby fakt, że jego sercem jest procesor Unisoc T615. Oferuje on zbliżoną wydajność do chipsetu MediaTek Helio G85, a zatem nie koszmarnie niską, ale poza podstawowymi zastosowaniami należy nastawić się na zadyszkę. Szczególnie że producent dorzuca do niego jedynie 4 GB RAM.

Wbudowana pamięć masowa cechuje się pojemnością 128 GB, ale w razie czego można ją rozszerzyć, korzystając z karty microSD. W środku znalazło się również miejsce na akumulator o pojemności 5500 mAh – powinno wystarczyć na kilka godzin działania. Z kolei maksymalna moc ładowania wynosi (marne) 10 W.

Chuwi AuPad Mini (źródło: Otto)

Tym, czym AuPad Mini może przyciągać do siebie potencjalnych klientów, jest obecność modemu 4G / LTE, pozwalającego komfortowo korzystać z internetu także poza zasięgiem Wi-Fi. Nie zabrakło również modułu GPS, dzięki czemu urządzenie może sprawdzić się w zastosowaniach nawigacyjnych – szczególnie że jest też dość lekkie (waży niespełna 390 gramów) i w miarę kompaktowe.

Konkretnie firma Chuwi postawiła na 8,7-calowy wyświetlacz LCD. Panel ten cechuje się rozdzielczością 1340×800 pikseli, częstotliwością odświeżania 90 Hz i jasnością sięgającą 350 nitów. Ta ostatnia wartość – niestety – nie pozwala liczyć na wygodne korzystanie z urządzenia poza domem w słoneczne dni. Specyfikację uzupełniają głośniki stereo oraz dwa aparaty: 5 Mpix z tyłu oraz 2 Mpix z przodu.

Ile kosztuje tablet Chuwi AuPad Mini?

Aktualnie tablet Chuwi AuPad Mini jest dostępny tuż za naszą zachodnią granicą – na rynku niemieckim. Kosztuje tam 74 euro, co stanowi równowartość ~310 złotych. To właśnie cena może okazać się najskuteczniejszym magnesem.

Gdybym jednak szukał dziś podobnego urządzenia – taniego, z 8,7-calowym wyświetlaczem, modemem LTE i modułem GPS na pokładzie – starałbym się raczej minimalnie zwiększyć budżet i postawił na Ulefone Tab A9 Pro. Obecnie jest dostępny za 473 złote.

Gdzie kupić? Ulefone Tab A9 Pro (4/128 GB) ok. 473 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Jeśli zaś LTE i GPS nie byłyby priorytetami, bez większego zawahania brałbym Lenovo Tab One za 449 złotych.