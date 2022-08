Płatność odciskiem palca – Bank Pocztowy wprowadza kartę biometryczną

Bank Pocztowy już w grudniu ubiegłego roku wprowadził karty biometryczne dla klientów firmowych. Teraz jednak, jako pierwsza instytucja w Polsce, daje możliwość korzystania z nowej generacji karty płatniczej również klientom indywidualnym. Karta biometryczna Banku Pocztowego powstała dzięki współpracy tej instytucji z organizacją kartową Mastercard i firmą Thales.

Karta biometryczna – co to takiego?

Karta biometryczna z pozoru wygląda jak zwykła karta płatnicza, którą nosimy w portfelu. Jest jednak pewna różnica. Na jej przodzie znajduje się czujnik, który służy do odczytu odcisku palca. Ponadto w plastik, z którego wykonana jest karta, wtopiona jest dioda LED, która zaświeci się na zielono, kiedy transakcja przebiegnie pomyślnie. Tył karty ma już standardowy wygląd – znajduje się na nim pasek magnetyczny oraz kod CVC2, niezbędny do realizacji płatności internetowych.

Karta biometryczna – Bank Pocztowy (źródło: Bank Pocztowy)

Zasada działania takiej nowoczesnej karty nie różni się od tych, znanych nam do tej pory, z jedną małą różnicą. Przed dokonaniem płatności należy przyłożyć palec do czytnika na karcie. Gdy odcisk palca będzie zgadzał się z wzorcem, karta wykona zleconą wcześniej płatność.

Oferta limitowana!

Bank Pocztowy podkreśla, że karta biometryczna dostępna jest w sprzedaży limitowanej. W obecnej ofercie dostępnych jest tylko 950 sztuk takich kart. Dodatkowo bank informuje, że pierwszeństwo będą miały osoby, które posiadają już rachunek w Banku Pocztowym.

Karta jest nie tylko niezwykle bezpieczna dzięki biometrii, ale wyposażona również w takie benefity, jak ubezpieczenie zakupów internetowych czy Program lojalnościowy Mastercard Bezcenne Chwile. Klient może nią wypłacać gotówkę bezpłatnie ze wszystkich bankomatów na świecie. Karta jest dostarczana kurierem, wraz z niewielkim urządzeniem, dzięki któremu Klient może na karcie zarejestrować biometryczny wzorzec odcisków dwóch swoich palców. Karty zabezpieczonej biometrycznie Klient może używać zarówno zbliżeniowo jak i tradycyjnie, nie jest wymagane podanie PINu – co często jest barierą w używaniu kart, a właściciel jest chroniony w przypadku kradzieży czy zgubienia karty. Joanna Moskalik – Naczelnik Wydziału Produktów Płatniczych, Depozytowych i Inwestycyjnych

Karta biomteryczna – Bank Pocztowy (źródło: pocztowy.pl)

Specjalny, bezpłatny pakiet ubezpieczeń zakupów online, o którym mowa powyżej, obejmuje na przykład ochronę od utraty zakupów do kwoty 6000 złotych w ciągu 30 dni od zakupu. To rozwiązanie pozwoli również klientom Banku Pocztowego przedłużyć o rok gwarancję na urządzenia RTV/AGD oraz elektroniczne, zakupione do kwoty 6000 złotych.

Rozwój technologii kart biometrycznych zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo systemu płatności. Dużo trudniej będzie przecież „podrobić” nasz odcisk palca niż podejrzeć PIN, którego używamy podczas korzystania karty płatniczej. Dodatkowo w swoim komunikacie bank zapewnia, że wzór odcisku palca zapisywany będzie tylko i wyłącznie na karcie płatniczej. Informacje o nim nie zostaną przesyłane do systemów banku ani terminala POS w czasie płatności.