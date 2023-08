Odbierasz SMS-y na Messengerze? Nie mamy dobrych wieści

Nie każdy używa domyślnej aplikacji Wiadomości wbudowanej w system Android do obsługi wysyłanych i odbieranych SMS-ów. Równie dobrze można skorzystać z zewnętrznych rozwiązań. Niestety, jedna z takich opcji prosto zostanie niedługo wyłączona.

Messenger do SMS-ów

W 2016 roku Facebook, chcąc rozszerzyć funkcjonalność Messengera, wprowadził do niego możliwość obsługi SMS-ów. Każdy, kto instalował aplikację opracowaną za biurkami pracowników firmy Marka Zuckerberga, z pewnością spotkał się z wiadomością zachęcającą do skorzystania z takiego rozwiązania.

Przyznam, że pomimo używania Messengera niemal codziennie, w ciągu ostatnich siedmiu lat ani razu nie przyszło mi do głowy, aby przełączyć się na obsługę SMS-ów za pomocą komunikatora Mety, zarówno w przypadku smartfonów prywatnych, jak i testowanych. Wydawało mi się, że za dużo z tym zachodu i, być może bez szczególnego uzasadanienia, nie do końca ufałem korporacji w kwestii prywatności.

Podejrzewam po cichu, że zdecydowana większość osób z zainstalowanym facebookowym komunikatorem również miała swoje powody (być może nawet zbieżne z moimi), aby SMS-y nie przechodziły przez aplikację, więc istnieje prawdopodobieństwo, że system nie cieszył się szczególną popularnością.

Pora na przesiadkę

Z pewnością najbardziej szczegółowe dane w tej kwestii posiada Meta, której dział odpowiedzialny za Messengera musiał podjąć niezbyt przyjemną decyzję. Po siedmiu latach od wprowadzenia obsługi SMS-ów przez komunikatora, funkcja zostanie wyłączona w przyszłym miesiącu.

Informacja o zaprzestaniu obsługi SMS-ów przez Messengera pojawiła się już w centrum pomocy Facebooka. We wpisie pada data wyłączenia usługi: 28 września 2023 roku, oraz informacja o tym, że użytkownicy tej opcji po wygaszeniu funkcji zaczną otrzymywać SMS-y do domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości na smartfonie, podając za przykład „Wiadomości” na Androidzie. Oczywiście możliwe jest przełączenie się wcześniej na inną aplikację niż domyślna opcja systemowa, ale trzeba zrobić to ręcznie.

Widać, że dostępny od 15. lat komunikator przechodzi właśnie burzliwy okres w swoim życiu. W marcu informowaliśmy Was, że aplikacja przestanie być samodzielnym oprogramowaniem i ponownie zintegruje się z Facebookiem. Najwidoczniej Meta ma wobec komunikatora pewne plany do zrealizowania i śmiem podejrzewać, że na fuzji z platformą społecznościową i usunięciu obsługi SMS-ów się nie skończy.