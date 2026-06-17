Oferowali Polakom tworzenie CV w kilka minut. Teraz zapłacą ogromną karę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty interviewme.pl – platformie, która oferuje kreator CV – już w 2024 roku. Dziś Prezes UOKiK poinformował o nałożeniu wysokiej kary na jej operatora.

Czym zawinił kreator CV interviewme.pl, że zainteresował się nim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Prezes UOKiK już w 2024 roku postawił zarzuty platformie interviewme.pl, oferującej kreator CV. Do instytucji wpłynęło bowiem dużo skarg na praktyki serwisu, które Urząd ostatecznie uznał za zasadne.

UOKiK ustalił, że platforma interviewme.pl, której operatorem jest spółka Bold LLC, nie informowała jasno i jednoznacznie, że oferowany przez nią kreator CV nie jest w pełni darmowy, podczas gdy wiele osób tak właśnie – początkowo – myślało (dlatego zdecydowało się z niego skorzystać).

Platforma interviewme.pl faktycznie pozwalała bez żadnych opłat korzystać z oferowanego przez nią kreatora, wybierać szablony i wpisywać odpowiednie informacje, jednak za możliwość pobrania lub wydrukowania gotowego życiorysu pobierała już opłatę. Użytkownik otrzymywał informację, że za 14-dniowy dostęp musi zapłacić 5,95 złotych, a za kwartalny – 79,90 złotych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zaakceptował jednak tego, że użytkownicy nie otrzymywali pełnej informacji. W rzeczywistości bowiem nie uiszczali jednorazowej opłaty, tylko wyrażali (prawdopodobnie najczęściej nieświadomie) zgodę na pobieraną cyklicznie płatność. Jeżeli klient nie zrezygnował z subskrypcji, z jego konta regularnie pobierano opłatę za dostęp do kreatora CV.

źródło: UOKiK

UOKiK nałożył wysoką karę na kreator CV interviewme.pl

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, stwierdził, że konsument ma prawo wiedzieć, ile zapłaci za usługę, zanim zacznie z niej korzystać i ukrywanie kluczowych kosztów do momentu finalizacji zamówienia to niedozwolona praktyka. Szczególnie że – jak dodaje – użytkownicy będąc pod presją mogli decydować się na opłatę, aby nie stracić efektów swojego wysiłku.

W związku z tą praktyką Prezes UOKiK nałożył na operatora platformy interviewme.pl, spółkę Bold LLC, karę w wysokości 764 tysięcy złotych oraz nakazał jej opublikowanie na swojej stronie internetowej informacji o tej decyzji po jej uprawomocnieniu. Spółka zdążyła bowiem już odwołać się od niej.