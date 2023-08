Masz konto w VeloBanku? Niech te nowości cię nie zaskoczą

Od kilku miesięcy klienci VeloBanku mogą cieszyć się odświeżoną aplikacją mobilną. Teraz do tej góry dobroci dołączają kolejne funkcje, tym razem upraszczające obsługę płatności i jednocześnie zapewniające dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Nie poznasz swojej aplikacji bankowej

Można być zadowolonym z ostatnich zmian w aplikacji mobilnej VeloBanku, a można je także krytykować. Jedno jednak trzeba przyznać: sporo się dzieje, a deweloperzy nie odpoczywają, gdyż oto dla klientów banku przygotowano dużą aktualizację, wprowadzającą nowe, nieobecne wcześniej funkcje.

Najważniejszą zmianą będzie opcja logowania do bankowości internetowej z wykorzystaniem kodu QR. Rozwiązanie pomaga oszczędzać czas i eliminuje ryzyko, że zapomnimy lub pomylimy się podczas wpisywania hasła.

Żeby skorzystać z nowości, należy wejść na stronę logowania do bankowości internetowej VeloBanku, gdzie widnieje kod QR. Można go zeskanować z wykorzystaniem bankowości mobilnej – przed i po zalogowaniu do aplikacji, a nawet dowolnym skanerem kodów QR, np. tym zainstalowanym w smartfonie. Następnie trzeba zalogować się i potwierdzić operację w aplikacji. Przy pierwszym logowaniu z użyciem QR kodu na danym urządzeniu VeloBank poprosi jeszcze jednorazowo o weryfikację kodem SMS.

Trzy dodatkowe opcje: dla bezpieczeństwa i wygody

VeloBank wspomina jeszcze o trzech zmianach w aplikacji mobilnej. Pierwsza dotyczy wdrożenia jednolitego kodu PIN do zatwierdzania operacji w bankowości elektronicznej. To dodatkowa forma ochrony, obecna w innych bankach i ich apkach już od lat. Po zmianie kodu nowy PIN będzie działał na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik korzysta z aplikacji, więc nie trzeba ręcznie zmieniać go osobno na każdym smartfonie i tablecie.

Kwestią bardziej kosmetyczną, ale przydającą się wieczorami, jest możliwość ustawienia trybu nocnego. Ciemniejsze tło będzie bardziej łaskawe dla naszego wzroku niż jasne plansze, bijące po oczach.

Jest jeszcze jedna nowa funkcja: pay-by-link. Klienci banku mogą teraz wybrać na urządzeniu mobilnym metodę płatności Pay By Velo. Zaraz potem przekierowywani są do aplikacji banku, gdzie mogą bezpiecznie autoryzować transakcję.

Komplet nowości dostępny jest dla osób, które zaktualizowały swoją aplikację bankowości mobilnej do najnowszej wersji o oznaczeniu 3.4.0.