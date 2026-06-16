Nowość w Banku Millennium. Za darmo to uczciwa cena

W serwisie internetowym Banku Millennium pojawiła się nowa funkcja. To duże uproszczenie ważnej formalności. Ma być nie tylko łatwiej, ale też nowocześnie i bezpiecznie.

Nowa usługa debiutuje w Banku Millennium

Bank Millennium powiadomił swoich klientów o nowej funkcji, jaka zadebiutowała w serwisie internetowym. Dzięki współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) przedsiębiorcy mogą uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir w obrębie usługi Millenet dla Przedsiębiorstw.

Od teraz przedsiębiorcy bezpośrednio w serwisie bankowym mogą wygenerować jednorazowy podpis kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Za pomocą udostępnionego narzędzia firmy mogą podpisać od 1 do 20 dokumentów, aby np. zdalnie potwierdzić umowę z bankiem czy też przekazać dokumenty do banku.

Jak deklaruje Paweł Idzikowski – dyrektor w Departamencie Bankowości Cyfrowej Przedsiębiorstw Banku Millennium – złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego stało się częścią naszych procesów w bankowości elektronicznej, co pozwala użytkownikom na podpisywanie dokumentów, bez konieczności ich pobierania oraz bez stosowania dodatkowych aplikacji do podpisu.

W praktyce cały proces podpisywania dokumentów opiera się o MillenniumID, za pośrednictwem którego (na życzenie klienta) przekazywana jest tożsamość do KIR. Instytucja ta natomiast wystawia certyfikat kwalifikowany pozwalający na podpisanie dokumentu. Przedstawiciel banku podkreśla, że jest to prosty proces, oparty na sprawdzonych i bezpiecznych technologiach. Z kolei Elżbieta Włodarczyk – Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR – dodaje, że pewność, że cyfrowe dokumenty są bezpieczne i autentyczne, to klucz w nowoczesnych współpracach (np. B2B).

źródło: Bank Millennium

Bezpłatny i bezpieczny podpis dla klientów biznesowych Banku Millennium

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, podpis w wersji mobilnej nie wymaga dodatkowego oprogramowania czy korzystania np. z czytników kart. Nie jest również konieczne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego zakupionego w zewnętrznej instytucji. Warunkiem skorzystania z nowego rozwiązania jest bycie przedstawicielem firmy z dostępem do autoryzacji. Co niezwykle ważne – usługa ta jest bezpłatna.

Ponadto klienci biznesowi Banku Millennium mogą potwierdzać swoją tożsamość poprzez aplikację mObywatel oraz elektroniczną warstwę dowodu osobistego. Jak wspomina instytucja finansowa – usługa jest też dostępna w aplikacji mobilnej klientów detalicznych, a z podpisu kwalifikowanego mSzafir mogą też korzystać klienci indywidualni.