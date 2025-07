Klienci Banku Millennium teraz szybciej i łatwiej potwierdzą tożsamość

Podejrzewam, że wielu użytkowników aplikacji Banku Millennium czekało na to rozwiązanie. Potwierdzanie tożsamości stało się odczuwalnie wygodniejsze.

Tożsamość potwierdzisz w aplikacji Banku Millennium

Kiedy ostatnio korzystaliście ze strony internetowej swojego banku? W moim przypadku na pewno minął ponad rok, a może nawet już dwa lata. Nie pamiętam dokładnie, kiedy był mój ostatni raz, ale wiem, że obecnie wszystkie operacje wykonuję w aplikacji mobilnej. W związku z tym, cieszy mnie każde zwiększenie funkcjonalności apki i najpewniej podobne podejście mają klienci innych banków, w tym również Banku Millennium.

Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu, wypada wyjaśnić, że dotychczas potwierdzenie tożsamości z Millennium ID na urządzeniu mobilnym odbywało się poprzez zalogowanie w przeglądarce do bankowości internetowej Millenet. Użytkownik musiał więc wpisać swój login, hasło i wybrane znaki identyfikatora, np. numeru PESEL. Potrafiło to być dość uciążliwe, szczególnie, gdy ktoś często wykonywał ten proces.

W najnowszej wersji aplikacji Banku Millennium wprowadzono wyczekiwaną zmianę, czyli możliwość korzystania z Millennium ID. Oznacza to, że potwierdzanie tożsamości w serwisach administracji publicznej i komercyjnych jest teraz szybsze i łatwiejsze.

(źródło: Bank Millennium)

Użytkownik zobaczy dwie możliwości

Proces potwierdzania tożsamości będzie w pierwszej fazie zbliżony do tego, co było już dostępne. Natomiast druga faza opiera się na skorzystaniu z aplikacji. Otóż podczas logowania do usług urzędowych lub komercyjnych, gdy na smartfonie wybierzemy opcję potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem bankowości, a następnie wskażemy Bank Millennium, zobaczymy dwie możliwości – aplikację lub bankowość internetową.

Po wybraniu pierwszej możliwości odbywa się automatyczne przekierowanie do aplikacji mobilnej banku. W aplikacji wystarczy skorzystać z biometrii lub kodu PIN. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie jest dostępne dla klientów, którzy potwierdzili swoją tożsamość w placówce i mają aktywną aplikację w najnowszej wersji.

Niewykluczone, że nowa funkcja spodoba się naprawdę wielu osobom. W końcu ponad 2,7 mln klientów korzysta z bankowości na urządzeniach mobilnych. To jednak nie koniec ciekawych nowości, które niedawno ogłosił omawiany bank. Wypada przypomnieć, że Bank Millennium wprowadził do oferty karty eSIM.