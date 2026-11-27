Zwykle tanie tablety oferują specyfikację, która często ma dość dużo słabych stron. W tym przypadku jest jednak inaczej. To zdecydowanie jedna z ciekawszych propozycji w swojej klasie, choć oczywiście nie pozbawiona wad.

Tablet Alldocube iPlay 80H oferuje przyzwoitą specyfikację, choć widać oszczędności

Choć tablet Alldocube iPlay 80H jest tani, to większość jego specyfikacji jest przyzwoita, choć naturalnie widać, że producent poszedł na kilka kompromisów, aby nie wywindować ceny. Jednym z nich jest leciwy procesor Unisoc T615 z dwoma rdzeniami Arm Cortex-A75 1,8 GHz i sześcioma Arm Cortex-A55 1,6 GHz, produkowany z użyciem 12-nm procesu technologicznego.

Na plus należy natomiast zaliczyć zamontowanie 6 GB fizycznego RAM (LPDDR4X) i 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, podczas gdy pod koniec 2026 roku w budżetowych konstrukcjach bardziej można spodziewać się konfiguracji 4/64 GB. Nie zabrakło też slotu na kartę microSD – maksymalnie o pojemności 1 TB.

Alldocube iPlay 80H (źródło: Alldocube)

Oszczędność widać też w zapleczu fotograficznym, gdyż na przodzie umieszczono 5 Mpix aparat, a na tyle 8 Mpix. Równocześnie producent nie poskąpił na modułach łączności, gdyż wśród nich znajdują się GPS i 4G LTE (użytkownik będzie mógł włożyć nawet dwie karty SIM).

Tablet Alldocube iPlay 80H powinien też nieźle sprawdzić się jako narzędzie do konsumpcji multimediów, ponieważ ma 4 głośniki i 11-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli (207 ppi) z obsługą Widevine L1. Niestety, wprawne oko dostrzeże, że obraz odświeżany jest z częstotliwością jedynie 60 Hz, choć przy oglądaniu wideo nie powinno to być niedogodnością (co innego podczas grania). Niewysoka jest również jasność maksymalna – 350 nitów.

Ponadto tablet Alldocube iPlay 80H jest wyposażony w akumulator o pojemności 8800 mAh, który można ładować przewodowo (przez port USB-C) z mocą 18 W i ma fabrycznie wgrany system Android 17 (producent wspomina o aktualizacjach OTA, ale nie deklaruje długości i jakości wsparcia). Całość ma z kolei wymiary 166,7×255,2×7,6 mm.

Alldocube iPlay 80H to tani tablet

Nowy tablet Alldocube iPlay 80H trafił do sprzedaży w Japonii, gdzie jego regularną cenę ustalono na 24999 jenów (równowartość około 640 złotych), ale do 7 grudnia 2026 roku można kupić go za 17999 jenów (~460 złotych). Za 19949 jenów (~510 złotych) jest dostępny zaś zestaw z etui, ochroną na ekran, rysikiem i klawiaturą Bluetooth.

Jest wysoce prawdopodobne, że w nieodległej przyszłości tablet Alldocube iPlay 80H stanie się dostępny również dla klientów z innych krajów.