Awaria Play! Klienci zgłaszają błąd 38, nie da się wysyłać SMS-ów

Piątek nie zaczął się dobrze dla klientów Play. Przez błąd 38 nie mogą w pełni korzystać z usług operatora.

Awaria Play! Klienci zgłaszają błąd 38

Jeżeli próbowaliście wysłać SMS-a, to istnieje prawdopodobieństwo, że Wam się to nie udało. Czy duże? Relatywnie niewielkie, ponieważ choć w serwisie Downdetector od wczesnych godzin porannych pojawiło się już kilkaset zgłoszeń, to mimo wszystko nie wygląda to na wielką, ogólnokrajową awarię, przez którą klienci całkowicie zostali odcięci od dostępu do swoich usług.

źródło: Downdetector

Zwykle w takich sytuacjach liczba zgłoszeń liczona jest w tysiącach, a ponadto niezadowoleni klienci masowo komentują ostatnie posty na Facebooku operatora, w których dają znać o problemach. W tym przypadku, na tę chwilę, nic takiego się nie dzieje.

Z drugiej strony na mapie w serwisie Downdetector widać zgłoszenia z różnych regionów Polski – najwięcej z Krakowa i Śląska, a także Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia i Poznania, ale nie tylko.

Klienci, którzy próbują wysłać SMS, otrzymują zwrotny komunikat o błędzie 38. To nie pierwszy taki przypadek w historii operatora – podobne sytuacje już zdarzały się w przeszłości. Jednocześnie dostają informację, że brak możliwości wysłania wiadomości tekstowej spowodowany jest przez burze. Połączenia działają natomiast bez problemu.

Poprosiliśmy biuro prasowe operatora o komentarz w tej sprawie – gdy tylko go dostaniemy, zaktualizujemy niniejszy artykuł.