Autopay z nową i wygodną metodą płacenia za przejazd autostradą

Aplikacja Autopay, wraz z towarzyszącą jej usługą, sprawiają, że przejazd płatnymi odcinkami autostrad staje się odczuwalnie szybszy. Teraz opłatę można doliczyć do rachunku za telefon w Play.

Współpraca Autopay i Play

Jak przeczytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, to pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie i drugie na świecie. Podobna metoda płatności jest obecnie bowiem testowana wyłącznie w USA.

Do już dostępnych opcji pobiera opłat w aplikacji Autopay, dołącza właśnie możliwość doliczenia płatności do rachunku w Play. W tym celu, abonenci sieci Play jako źródło płatności muszą podać swój numer telefonu. Dzięki temu, za przejazd wybranymi wybranymi odcinkami autostrad A1 i A4 zapłacą wraz z rachunkiem za telefon.

Płatności za autostrady są doliczane do faktury bezpośrednio po każdym zakończonym przejeździe. Warto dodać, że Play nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z tej usługi, co powinno dodatkowo zachęcić klientów sieci do wyboru nowej metody płatności. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla osób korzystających z usług abonamentowych Play.

Cieszymy się, że dzięki współpracy z Autopay niemal 10 milionów klientów posiadających abonament w Play będzie mogło jednym kliknięciem ustawić wygodny sposób automatycznego płacenia za przejazdy autostradą. Mam nadzieję, że ta metoda płatności będzie się cieszyć dużą popularnością wśród kierowców, którzy nie chcą podawać danych dotyczących swojej karty płatniczej lub zwyczajnie jej nie posiadają. Im więcej osób zacznie korzystać z Autopay, tym szybciej i bardziej komfortowo wszyscy będziemy mogli podróżować samochodami po Polsce, szczególnie w okresie sezonu urlopowego – komentuje Łukasz Perzyński, szef Zespołu Direct Carrier Billing w Play.

Jak rozpocząć przygodę z Autopay?

Usługa Autopay pozwala odczuwalnie skrócić czas przejazdu przez punkty pobierania opłat. Samochód jest identyfikowany po numerze rejestracyjnym i system automatycznie podnosi szlaban. Opłaty pobierane są z dodanej karty płatniczej lub od teraz mogą być doliczane do rachunku Play.

W celu rejestracji w usłudze należy pobrać mobilną aplikację, która dostępna jest w wersji na Androida i iOS. Następnie musimy zalogować się na konto w systemie Blue Media. Jeśli jednak nie posiadamy konta, to proces rejestracji bez problemów przeprowadzimy z poziomu aplikacji. Kolejnym krokiem jest dodanie swojego samochodu (może być oczywiście więcej niż jeden). Usługa wymaga podania marki i numerów tablic rejestracyjnych. Tak, to już wszystko, co trzeba zrobić.

źródło: materiały prasowe