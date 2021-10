Green Cell GC PowerBoost – powerbank, którym naładujesz smartfona i odpalisz samochód

Polska firma zaprezentowała naprawdę potężny powerbank, który może okazać się świetnym towarzyszem dalszych wyjazdów samochodem. Poznajcie Green Cell GC PowerBoost.

Powerbank do zadań specjalnych

Zazwyczaj myśląc o powerbankach wyobrażamy sobie raczej niewielkie urządzenie, służące do gromadzenia energii, która następnie może zostać przekazana do smartfona czy laptopa. Nie będzie chyba jednak żadnym zaskoczeniem, że na rynku dostępne są również modele, których możliwości są sporo większe i w założeniach mają sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Przykładem produktu, o którym przed chwilą wspomniałem, z pewnością jest Green Cell GC PowerBoost, pochodzący od polskiej firmy, która ma już spore doświadczenie w tworzeniu wyróżniających się powerbanków.

Firma określa Green Cell GC PowerBoost nazwą „mobilne urządzenie rozruchowe”, co jest jak najbardziej trafne. Bohater tego tekstu bez problemu uruchomi rozładowany akumulator w samochodach osobowych oraz wielu modelach aut dostawczych. Wyposażony jest on w ogniwa o pojemności aż 16000 mAh i zapewnia 2000 A prądu szczytowego. Oznacza to, że urządzenie odpali przeciętny silnik osobówki nawet 30 razy.

Warto jeszcze wspomnieć, że potencjalny użytkownik otrzyma jeszcze funkcję prostownika, a więc będzie mógł naładować akumulator samochodu, zarówno prądem z gniazdka, jak i z wykorzystaniem energii zgromadzonej w powerbanku.

Green Cell chwali się, że podczas projektowania sporo czasu zostało poświęcone na testowanie urządzenia w komisach samochodowych, gdzie odpalało ono auta w dziesiątkach różnych scenariuszy.

Green Cell GC PowerBoost to nie tylko przydatny dodatek do samochodu

Jak już wcześniej wspomniałem, Green Cell GC PowerBoost może zostać wykorzystany również do uzupełnienia energii w smartfonie, laptopie lub innych urządzeniach wyposażonych w akumulator. Posiada on dwa złącza – USB-A o mocy 18W oraz USB-C PD o mocy 60W. Tak, dostępna jest funkcja szybkiego ładowania. Co więcej, urządzenie zostało wyposażone również we wbudowaną latarkę.

Green Cell GC PowerBoost do oferty zostanie wprowadzony w listopadzie. Wówczas poznamy więcej szczegółów – dokładniejsza specyfikacja oraz cena.