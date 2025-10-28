Nowa wersja AutoMapy w sam raz na Wszystkich Świętych

Nawigacja AutoMapa doczekała się większej aktualizacji. Zmiany mogą przydać się podczas podróżowania samochodem we Wszystkich Świętych.

AutoMapa otrzymała zestaw usprawnień

Jeśli nie należysz do osób, które zastanawiają się, czy wybrać Mapy Google czy Waze i wolisz AutoMapę, z pewnością zainteresuje Cię informacja o najnowszej aktualizacji. Tym bardziej, że wprowadza zmiany, które sprawdzą się w trakcie zarówno krótszych, jak i dłuższych wyjazdów samochodem.

W nowej wersji dodano informacje o odległości w przypadku tras alternatywnych. Użytkownik zobaczy więc przewidywany czas dojazdu, odległość i typ trasy dla głównej drogi, a także dla alternatywnych opcji. Wśród wspomnianych typów tras mamy szybką, optymalną oraz bezpieczną.

AutoMapa doczekała się także odświeżonego widoku skrzyżowań alternatywnych, który teraz pokazuje różnice w czasie i dystansie. Należy pamiętać, że te informacje mogą być wyświetlone, gdy alternatywny przejazd przez skrzyżowanie będzie krótszy lub szybszy, czyli będzie miał wpływ na dojazd do celu.

źródło: AutoMapa

Etykiety punktów Via i Koniec zostały uporządkowane. Przy większym przybliżeniu mapy użytkownik zobaczy numer posesji dla danego punktu – Via lub Końca trasy. W założeniach ta zmiana ma ułatwić orientację w terenie i zapewnić sprawniejsze zlokalizowanie dokładnego miejsca docelowego lub przystanku pośredniego.

Wypada jeszcze wspomnieć, że przy mniejszym oddaleniu w AutoMapie zostanie podany numer punktu Via oraz odległość i czas dotarcia do tego punktu. W ten sposób kierowca otrzyma kluczowe dane o etapach podróży.

źródło: AutoMapa

Co więcej, nowa wersja aplikacji wprowadza udoskonaloną wyszukiwarkę punktów POI. Ma pojawiać się więcej trafnych wyników, więc znalezienie interesującego nas punktu powinno być szybsze.

Wybierasz się na cmentarz? AutoMapa zapewni ważne informacje

Oczywiście powyższe zmiany również mogą przydać się w najbliższy weekend, ale to nie koniec kroków podjętych przez AutoMapę. Dowiedzieliśmy się, że w przypadku ponad 350 miejsc przygotowano informacje o zmianie w organizacji ruchu i zamkniętych drogach w związku z nadchodzącymi świętami Wszystkich Świętych oraz Świętem Zmarłych.

Najnowsza aktualizacja aplikacji jest już wdrażana w Google Play (wersja 7.15.10) oraz AppStore (wersja 7.15.12).