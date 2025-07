Nowa Roomba robi wrażenie. Obiecuje naprawdę wiele

Przez pewien czas mogło się wydawać, że iRobot został w tyle za konkurencją. Modelem Roomba Max 705 Combo udowadnia jednak, że nadal potrafi intrygować. To wyjątkowo zaawansowany robot sprzątający z czterema szczotkami i podgrzewanym wałkiem mopującym.

Roomba Max 705 Combo poodkurza, pomopuje i sama się wyczyści

Najnowszy robot sprzątający marki iRobot – Roomba Max 705 Combo – może pochwalić się całkiem sporą mocą ssania (13000 Pa). W połączeniu z dwoma szczotkami głównymi (z technologią zapobiegającą wplątywaniu się włosów) i dwoma szczotkami bocznymi pozwala to oczekiwać sprawnego czyszczenia podłóg z kurzu, okruchów i innych zabrudzeń.

Nowa Roomba potrafi też sprzątać na mokro. W tym celu została wyposażona w podgrzewany wałek mopujący PowerSpin. Osiąga prędkość 200 obrotów na minutę, a do tego samodzielnie czyści się podczas sprzątania. Nie bez znaczenia jest też technologia PerfectEdge, dzięki której wałek potrafi się wysunąć tak, by efektywnie mopować także przy samych krawędziach.

iRobot Roomba Max 705 Combo (fot. iRobot)

Gdy robot zbliża się do dywanu, wałek zostaje przykryty osłoną, która chroni przed zamoczeniem włókien. Dzieje się to automatycznie – podobnie jak aktywacja trybu intensywnego szorowania w przypadku wykrycia mocno zabrudzonych miejsc.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie nawigacja LiDAR ClearView i technologia PrevisionVision, wspierana przez sztuczną inteligencję. Robot potrafi tworzyć mapy 3D i doskonale rozumieć swoje otoczenie. Identyfikuje przeszkody na swojej drodze, a także rozpoznaje poziom zabrudzeń.

iRobot Roomba Max 705 Combo (fot. iRobot)

A coś o mopowaniu?

Częścią zestawu jest również wielofunkcyjna stacja dokująca AutoWash. Służy nie tylko do ładowania akumulatora, ale też automatycznie odsysa zebrany kurz, samodzielnie dolewa wodę i dozuje koncentrat do mopowania, a do tego płucze wałek ciepłą wodą i suszy go gorącym powietrzem. Zbiornik na kurz wystarczy opróżniać raz na 9-10 tygodni, a wodę dolewać mniej więcej co 8 tygodni. Całość na co dzień jest więc praktycznie bezobsługowa.

A skoro już o obsłudze mowa, całe sterowanie odbywa się wygodnie, z poziomu aplikacji Roomba Home. Użytkownik może ręcznie inicjować sprzątanie w określonych pomieszczeniach i strefach, dostosowywać moc ssania w czterech poziomach i intensywność mopowania w trzech, a także tworzyć harmonogramy.

iRobot Roomba Max 705 Combo (fot. iRobot)

Ile kosztuje Roomba Max 705 Combo?

Spodziewałem się, że cena będzie wyższa. Tymczasem robot sprzątający iRobot Roomba Max 705 Combo został wyceniony na 4499 złotych i na razie można go kupić wyłącznie w sklepie producenta (dopiero w drugiej połowie sierpnia model zadebiutuje w innych sieciach handlowych). Cena obejmuje urządzenie wraz ze stacją dokującą AutoWash. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna oraz biała.