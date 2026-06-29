Amazon i Microsoft mogą mieć nowe problemy. Dzięki UE

Komisja Europejska przyjrzała się Amazonowi i Microsoftowi. Teraz ma w planach objęcie ich usług Aktem o rynkach cyfrowych oraz nałożenie na nie nowych obowiązków. Firmy już wyraziły własne zdanie.

Komisja Europejska ma zamiar rozszerzyć przepisy DMA

Przez ostatnie 7 miesięcy Komisja Europejska prowadziła postępowanie w sprawie usług chmurowych Amazon Web Services (AWS) oraz Microsoft Azure. Zgodnie ze wstępną decyzją unijnego organu rozwiązania te powinny zostać objęte Aktem o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA).

Komisja Europejska planuje rozszerzyć zakres przepisów płynących z DMA na usługi dwóch największych graczy na rynku chmurowym. Warto przypomnieć, że obecnie Akt o rynkach cyfrowych obejmuje m.in. wyszukiwarki, sklepy z aplikacjami, takie jak Google Play i App Store, a także platformy społecznościowe.

Jeśli plany KE wejdą w życie, Amazon oraz Microsoft otrzymają szereg nowych obowiązków, które w przyszłości mają skutkować ograniczeniem ich przewagi na rynku chmurowym. Jak twierdzi Business Insider, w praktyce firmy te będą musiały m.in. ułatwić przenoszenie danych, zapewnić większą kompatybilność z konkurencyjnymi produktami czy też nie faworyzować własnych usług.

Henna Virkkunen – komisarz UE ds. technologii – wspomniała, że usługi chmurowe stały się fundamentem europejskiej gospodarki i warunkiem rozwoju sztucznej inteligencji. Dodała także, iż z chmur korzysta już ponad połowa firm z terenu Unii Europejskiej, dlatego też powinny działać na uczciwych i konkurencyjnych rynkach.

Microsoft i Amazon zabrali głos w sprawie nowych ustaleń UE

Wstępna ocena Komisji Europejskiej spotkała się z odpowiedzią ze strony chmurowych gigantów. Amazon od razu skrytykował nowe regulacje i stwierdził, że podczas oceny nie uwzględniono oferty usług dostępnych na terenie europejskich krajów. Ponadto regulacje mogą ograniczyć inwestycje i wdrażanie innowacji.

Rzecznik Microsoftu natomiast przekazał, że firma obawia się, że ignorowanie rosnącej siły Google Cloud i Gemini zaburzy konkurencję na rynku. Komisja Europejska jednak twierdzi, że to właśnie chmury Amazonu i Microsoftu wyróżniają się skalą działalności, dużą liczbą użytkowników, powiązaniem z AI i wysokimi kosztami zmiany dostawcy.

Ostateczna decyzja KE w sprawie chmur AWS i Azure zostanie podjęta w ciągu najbliższych miesięcy.