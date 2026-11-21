Ostatni rok nie rozpieszczał nikogo, kto próbował złożyć nowy komputer albo chociaż dokupić dodatkową pamięć do obecnego sprzętu. I o ile szaleństwo z cenami RAM-u zostanie z nami jeszcze na długo, o tyle w przypadku dysków SSD i kart pamięci wreszcie widać światełko w tunelu.

Dyski SSD mają zacząć tanieć już na początku 2027 roku

Z najnowszego raportu firmy TrendForce wynika dla nas całkiem optymistyczny wniosek: rynek pamięci NAND flash zmierza w stronę nadpodaży. Pod koniec 2026 roku stawki, po jakich kości kupują producenci sprzętu, co prawda wciąż rosną (choć wolniej, bo o 8-13%),ale pierwsze zmiany już widać na horyzoncie. Słabnący popyt zmusił bowiem dystrybutorów do nerwowego czyszczenia swoich magazynów, co wywołało niedawno ponad 20-procentową korektę cen w obrocie hurtowym.

Kiedy poczujemy to przy kasie? Według prognoz w pierwszym kwartale 2027 roku ceny wreszcie staną w miejscu lub delikatnie spadną, maksymalnie o 5%, co już jest dobrą wiadomością po ostatnich miesiącach ciągłych podwyżek. Jeszcze ciekawiej zrobi się od drugiego kwartału, kiedy w trend spadkowy wejdą wszystkie kategorie produktów korzystających z pamięci NAND, a z biegiem roku obniżki mogą być coraz wyraźniejsze.

Chiny wciskają hamulec, a fabryki przyśpieszają

Skąd nagle taki zwrot akcji, skoro centra danych AI wciąż pochłaniają wszystko jak leci? Amerykańskie firmy „chmurowe” nadal podnoszą swoje prognozy, ale po drugiej stronie globu chińscy giganci wyraźnie spowolnili, nie bez powodu. Braki GPU, wypchane magazyny i wojna cenowa sprawiły, że Chiny ścięły zamówienia na serwerowe SSD tak ostro, iż z nawiązką przykryło to całe dodatkowe zapotrzebowanie z USA.

Swoje dokładamy też my, zwykli konsumenci – rzadziej bowiem w ostatnich latach wymieniamy sprzęt, a producenci elektroniki coraz częściej montują mniejsze dyski, by utrzymać ceny w ryzach. A gdy popyt siada, fabryki właśnie wrzucają wyższy bieg: dzięki inwestycjom i kościom QLC produkcja pamięci NAND ma skoczyć w 2027 roku aż o 25–30%. I tu pojawia się prosta matematyka – skoro towaru będzie więcej niż chętnych, ceny powinny już niebawem spaść.

Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Według wspomnianego już raportu TrendForce skala obniżek zależy m.in. od tempa opróżniania magazynów w Chinach oraz tego, jak amerykańska polityka po wyborach wpłynie na centra danych AI planowane na 2028 rok. Na powrót śmiesznie tanich dysków chwilę poczekamy, ale jeśli nie potrzebujecie nowego SSD na wczoraj – choćby na kolejne gry ważące po ponad 100 czy nawet 200 GB, tak, na ciebie patrzę GTA VI – to warto wstrzymać się jeszcze kilka miesięcy z zakupem.