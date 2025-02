Asus Zenfone 12 Ultra jeszcze pachnie świeżością, a już jest w promocji

Recenzja Asus Zenfone 12 Ultra przeczytana? To dobrze się składa, bo pojawiła się promocja, dzięki której możecie zaoszczędzić kilkaset złotych na zakupie urządzenia i wiecie, że to może być całkiem niezły deal.

Asus Zenfone 12 Ultra – producent uczył się na błędach

Jeżeli jednak lektura testu nowego smartfona Asusa autorstwa Konrada dopiero przed Wami, a w tej chwili muszę Was przekonać niedługim opisem, to nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować sprostać zadaniu.

Asus Zenfone 12 Ultra to bliźniak modelu ROG Phone 9 Pro – zamiast jednak próbować przypodobać się graczom, jest nieco bardziej zachowawczą konstrukcją bez dodatkowych światełek i estetycznych zabiegów kojarzonych z gamingiem. Urządzenie oferuje spory wyświetlacz o bardzo dobrych parametrach, solidny akumulator, flagową kulturę pracy i wydajność i coraz rzadziej spotykane w tej klasie gniazdo minijack 3,5 mm. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką ROG UI.

Asus Zenfone 12 Ultra (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Jak większość sprzętów na rynku, smartfon ma też swoje wady. Oprócz mocno subiektywnych kwestii, jak duży ekran, brak slotu na karty microSD czy wyspa na aparaty, której daleko do pięknej, Asus Zenfone 12 Ultra nie należy do tanich sprzętów.

Premierowa cena urządzenia to 4899 złotych. Nie jest to zatem jeden z najdroższych smartfonów dostępnych na polskim rynku – takie wyróżnienia należą się m.in. Samsungowi Galaxy S25 Ultra, do zakupu którego teraz producent dorzuca słuchawki czy Honor Magic 7 Pro. Mimo to rywalizacja w widełkach cenowych 4000-5000 złotych jest na tyle zaciekła, że jedna czy dwie stówki mogą przeważyć na niekorzyść Asusa przy podejmowaniu decyzji o zakupie smartfona. Na szczęście producent ma dla nas zachętę.

Promocja na Asusa Zenfone 12 Ultra

Zamawiając urządzenie zarówno w sklepie x-kom, jak i na oficjalnej stronie Asusa, cena Asusa Zenfone 12 Ultra jest teraz niższa o 400 złotych. Powinien zatem kosztować 4499 złotych – mniej niż konkurencyjny OnePlus 13 lub Samsung Galaxy S25 w wariancie 12 GB RAM-u / 512 GB pamięci wewnętrznej.

Promocja jest ważna do 28 lutego 2025 roku i dotyczy urządzenia we wszystkich trzech kolorach – czarnym, białym i zielonym.