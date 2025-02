Premiera Asus ROG Phone 9 FE. Jest tańszy, ale jakim kosztem?

Asus ROG Phone 9 FE to najtańszy model z serii gamingowych smartfonów producenta z Tajwanu. Na jakie kompromisy musiał pójść, by obniżyć cenę? Urządzenie oficjalnie zadebiutowało na rynku, więc wszystko na jego temat jest już jasne.

Premiera Asus ROG Phone 9 FE – co oferuje ten smartfon?

Asus ROG Phone 9 FE to trzeci i zarazem najtańszy model w rodzinie, której początek w listopadzie 2024 roku dały smartfony ROG Phone 9 oraz ROG Phone 9 Pro. Wydaje się całkiem ciekawą propozycją dla graczy, poszukujących gamingowego smartfona w nieco bardziej przystępnej cenie.

To, co oferuje, nie jest dla nas tajemnicą już od dłuższego czasu, ponieważ specyfikacja Asus ROG Phone 9 FE trafiła do sieci jeszcze w styczniu. Przypomnę więc tylko pokrótce, że sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – wprawdzie wciąż świetny, ale jednak plasujący się niżej niż nowszy Snapdragon 8 Elite zamontowany w pozostałych dwóch modelach z tej serii.

Asus ROG Phone 9 FE (fot. Asus)

Smartfon Asus ROG Phone 9 FE ma też akumulator o mniejszej pojemności (5500 mAh), lecz wciąż można go ładować z mocą 65 W. Jeśli zaś chodzi o pamięć, to producent zainstalował w środku 16 GB RAM typu LPDDR5X, a na pliki czeka magazyn danych UFS 4.0 o pojemności 256 GB.

Obraz wyświetlany jest na 6,78-calowym wyświetlaczu LTPO AMOLED o rozdzielczości 1080×2400 pikseli, częstotliwości odświeżania sięgającej 185 Hz oraz jasności dochodzącej do 2500 nitów. Wraz ze skanerem linii papilarnych został w dodatku przykryty szkłem Gorilla Glass Victus 2.

Asus ROG Phone 9 FE (fot. Asus)

Z przodu mamy także aparat o rozdzielczości 32 Mpix, a z tyłu znajdują się trzy sensory: główny 50 Mpix (Sony IMX 890 z OIS), ultraszeroki 13 Mpix oraz przeznaczony do fotografii makro 5 Mpix.

Specyfikację uzupełniają głośniki stereo, obudowa spełniająca wymogi normy IP68 oraz system Android 15 z nakładką ROG UI. Jak ma to się do pozostałych dwóch modeli? Spójrzmy…

Porównanie Asus ROG Phone 9 FE vs ROG Phone 9 vs ROG Phone 9 Pro

ROG Phone 9 FE ROG Phone 9 ROG Phone 9 Pro Wyświetlacz LTPO AMOLED,

6,78 cala,

1080×2400 pikseli,

do 185 Hz,

Gorilla Glass Victus 2 LTPO AMOLED,

6,78 cala,

1080×2400 pikseli,

do 185 Hz,

Gorilla Glass Victus 2 LTPO AMOLED,

6,78 cala,

1080×2400 pikseli,

do 185 Hz,

Gorilla Glass Victus 2 Procesor Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Pamięć 16 GB RAM LPDDR5X,

256 GB UFS 4.0 12/16 GB RAM LPDDR5X,

256/512 GB UFS 4.0 16/24 GB RAM LPDDR5X,

512 GB/1 TB UFS 4.0 Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.9),

13 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

5 Mpix (f/2.4) – makro 50 Mpix (f/1.9),

13 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

5 Mpix (f/2.4) – makro 50 Mpix (f/1.9),

13 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

32 Mpix (f/2.4) – teleobiektyw Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.5) 32 Mpix (f/2.5) 32 Mpix (f/2.5) Akumulator 5500 mAh (ładowanie do 65 W, ładowanie bezprzewodowe do 15 W) 5800 mAh (ładowanie do 65 W, ładowanie bezprzewodowe do 15 W) 5800 mAh (ładowanie do 65 W, ładowanie bezprzewodowe do 15 W) Głośniki stereo stereo stereo Odporność IP68 IP68 IP68 Wymiary i waga 163,8×76,8×8,9 mm,

225 gramów 163,8×76,8×8,9 mm,

227 gramów 163,8×76,8×8,9 mm,

227 gramów

Ile kosztuje Asus ROG Phone 9 FE? Cena

Jak na razie Asus ROG Phone 9 FE jest dostępny w Tajlandii, gdzie jego cena wynosi 29990 batów. Po obecnym kursie oznacza to równowartość ~3610 złotych, przy czym trzeba mieć świadomość, że cena w złotówkach może być zupełnie inna. Oczywiście to i tak przy założeniu, że urządzenie trafi do kraju nad Wisłą – póki co nie zostało to oficjalnie potwierdzone (ale nie byłoby też niczym zaskakującym).

Przypomnę, że podstawowy Asus ROG Phone 9 w Polsce kosztuje 4899 złotych, a sugerowane ceny ROG Phone 9 Pro rozpoczynają się od 5999 złotych.