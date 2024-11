Premiera Asus ROG Phone 9 Pro i ROG Phone 9. Gamingowe smartfony nowej generacji

Wygląda na to, że gracze mobilni wiedzą już, jakie gamingowe smartfony będą rządzić przez najbliższe miesiące. Asus zaprezentował właśnie nowe modele z serii ROG Phone 9. Znamy ich specyfikację oraz polskie ceny.

Specyfikacja Asus ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro

Biorąc pod uwagę kompletną specyfikację obu nowinek Asusa, są one na tyle do siebie podobne, że najłatwiej będzie opisać je razem, a ewentualne różnice wyjaśnić na koniec.

Przejdźmy zatem do najbardziej oczywistej informacji, czyli zastosowanego chipsetu. Nie mogło być inaczej, więc seria ROG Phone 9 korzysta z układu mobilnego Snapdragon 8 Elite, co zapowiada ultrawysokie wyniki w testach i niezrównaną wydajność w grach.

Nad temperaturą zestawu czuwa system GameCool 9, na który składa się 5-częściowa struktura skupiona wokół SoC oraz 360∘ SoC Cooling System trzeciej generacji z przewodnikiem do szybkiego chłodzenia układu. W porównaniu do poprzedniej generacji zastosowano w nim większy arkusz grafitowy.

Asus ROG Phone 9 Pro (źródło: Asus)

Zostawiając konkretne konfiguracje na później – zarówno ROG Phone 9, jak i ROG Phone 9 Pro oferują RAM w standardzie LPDDR5X oraz pamięć wewnętrzną UFS 4.0. W porównaniu z ROG Phone 8 Pro nie dokonano większych zmian względem ekranu – to nadal 6,78-calowy panel AMOLED Samsung E6. Jasność HBM sięga 1600 nitów, natomiast maksymalnie wyświetlacz może rozświetlić się na 2500 nitów. Technologia LTPO umożliwia dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania w zakresie 1-185 Hz. Ostatni stopień odświeżania stanowi nowość w serii i jest dostępny tylko w trybie Dżin Gier – w standardowym scenariuszu maksymalna częstotliwość sięga 165 Hz.

Asus ROG Phone 9 (źródło: Asus)

Bez znacznego wpływu na masę, Asusowi udało się zastosować w smartfonach nieco większą baterię – ogniwo 5500 mAh ustąpiło miejsca akumulatorowi 5800 mAh. Wciąż mamy do dyspozycji szybkie ładowanie o mocy 65 W oraz indukcyjne ładowanie Qi 1.3 o mocy 15 W.

W kwestii audio również jest egalitarnie – oba smartfony wykorzystują głośniki stereo z redukcją szumów AI i funkcją dźwięku przestrzennego w słuchawkach Dirac Virtuo for Headphone.

Nowości w serii ROG Phone – akcesoria chłodzące i AI

Z jakimi nowościami wiąże się prezentacja kolejnej generacji gamingowych smartfonów Asusa? Pierwszą zmianą jest AeroActive Cooler X Pro – ulepszenie konstrukcji zaprezentowanej jakiś czas temu przez producenta. Nowa przystawka otrzymała o 12,5% dłuższe ostrza, co w połączniu z większym materiałem termicznym usprawnia przepływ powietrza i wydajność chłodzenia o 29%.

Jeżeli jednak chcecie tylko „nieco” schłodzić plecki w trakcie League of Legends Wild Rift lub Genshin Impact, możecie to zrobić za pomocą chłodzącego etui. ROG Chill Case korzysta z innowacyjnej kompozytowej komory parowej do równego rozprowadzenia ciepła z plecków urządzenia. Aby uniknąć problemów z łącznością, wkładka nie jest zbudowana z metalu. Według Asusa, stosowanie etui pomaga obniżyć temperaturę tyłu do 17%.

ASUS ROG Chill Case (źródło: Asus)

W funkcjach AI Asus nie wymyśla koła na nowo i wprowadza nowości inspirowane konkurencją. Pojawi się zatem tłumaczenie rozmów telefonicznych, transkrypcja notatek, tapety A+I, zaawansowane metody wyszukiwania oraz circle to search, które pojawi się do końca roku za pomocą aktualizacji systemowej.

Jakie są różnice między ROG Phone 9 a ROG Phone 9 Pro?

„Po aparatach ich poznacie”, parafrazując słowa pewnego cieśli. Dużą różnicą w nowych flagowcach Asusa jest zestaw obiektywów na wyspie z tyłu. Główna matryca powtarza się w obu smartfonach i jest nią sensor Sony Lytia 700 o rozdzielczości 50 Mpix. Powtarza się też obecność ultraszerokokątnego obiektywu 13 Mpix. W bazowym modelu na trzecie oczko wybrano jednak kamerę makro 5 Mpix, natomiast wersja Pro zachowała 32-megapikselowy teleobiektyw z OIS, 3-krotnym zoomem optycznym i przybliżeniem hybrydowym w zakresie 10-30x.

Asus ROG Phone 9 (źródło: Asus)

Kolejna różnica również znajduje się z tyłu urządzenia, a jest nią zestaw diod LED, które składają się na system AniMe Vision. Dla bazowego modelu opracowano matrycę z 85 kropkami świecącymi się w białym kolorze. Asus ROG Phone 9 Pro podbija stawkę poprzednika (341 kropek) i oferuje ekran z 648 kropkami, z czego pierwszych pięć dolnych rzędów nie świeci się na biało, ale na czerwono. Oba systemy gwarantują dostęp do unikatowych animacji związanych z powiadomieniami, połączeniami czy funkcjami aparatu.

ASUS ROG Phone 9 Pro (źródło: Asus)

Wyjątkową funkcją ekranu, dostępną wyłącznie dla ROG Phone 9 Pro, jest AniMe Play, czyli opcja uruchomienia jednej z kilku gier przygotowanych na plecki urządzenia. Całością steruje się za pomocą przycisków AirTrigger dostępnych na obudowie.

Ostatnią różnicą wartą odnotowania jest konfiguracja urządzeń. ROG Phone 9 otwiera wariant z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, a zamyka opcja z 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej. W przypadku ROG Phone 9 Pro przygotowano dwie wersje – z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane. W zestawie Pro Edition telefon charakteryzuje się 24 GB RAM-u i pojemnością pamięci na poziomie 1 TB.

Asus ROG Phone 9 (źródło: Asus)

Ile kosztuje Asus ROG Phone 9 (Pro)?

Patrząc na skrajne wartości, jakie trzeba zapłacić za gamingowe smartfony Asusa widać, że mamy do czynienia z produktem premium. Ceny za poszczególne modele wyglądają następująco:

Asus ROG Phone 9 12 GB+256 GB: 4899 złotych,

Asus ROG Phone 9 12 GB + 512 GB: 5099 złotych,

Asus ROG Phone 9 Pro 16 GB 512 GB: 5999 złotych,

Asus ROG Phone 9 Pro Edition 24 GB 1 TB: 7299 złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy już po premierze Redmagic 10 Pro oraz Redmagic 10 Pro+ można powiedzieć, że walka gamingowych smartfonów na najbliższe miesiące oficjalnie się rozpoczęła. Jeżeli ciekawi Was, czego można spodziewać się po ROG Phone 9 Pro w praktyce, nie musicie czekać – na Tabletowo czeka już na Was recenzja Asus ROG Phone 9 Pro mojego autorstwa.