Oto najbardziej designerski laptop, jaki kiedykolwiek widziałem. Potwór na parcianym pasku

ASUS przeszedł samego siebie. Najnowszy sprzęt producenta to wręcz arcydzieło. Firma pokazała światu specjalną wersję laptopa 2 w 1, stworzoną we współpracy z popularną marką odzieżową, który z pewnością wyróżnia się swoim modernistycznym designem. Oto najnowszy ROG Flow Z13-ACRNM RMT02.

Najbardziej designerski laptop 2 w 1 na rynku

Tajwański gigant technologiczny często podejmuje różne współprace, wydając na świat limitowane wersje swoich sprzętów. W 2021 roku mieliśmy przykładowo laptopa ROG G14 Alan Walker Edition, stworzony we współpracy hitowego utworu „Faded”. Teraz natomiast firma idzie o krok dalej.

ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 to owoc współpracy ASUSA i firmy ACRONYM, specjalizującej się w projektowaniu techwearowych, high-endowych ubrań. Firma jest znana z odważnych designów i ciekawych nazw (takich jak J111TS-CH), do czego oczywiście nawiązuje omawiany dziś laptop 2 w 1.

Co rzuca się w oczy, to zdecydowanie projekt urządzenia, który nawiązuje do charakterystycznej odzieży ACRONYM. ASUS ROG Flow Z13 w tej wersji ma bowiem naprawdę świetnie zaprojektowaną tylną obudowę, z pogrubionymi krawędziami, do których można przyczepić dedykowane pasy, umożliwiające wzięcie tabletu na ramię.

Z tyłu dzieje się naprawdę dużo – poza wymyślnymi kształtami i wypustkami, jest także wbudowana podstawka, która będzie niezbędna do pracy w trybie laptopa. Tak, doczepiając dedykowaną klawiaturę, zyskujemy miniaturowy laptop dla graczy.

Specyfikacja też jest niczego sobie

ASUS ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 cechuje się nie tylko designerskim wykończeniem, ale także topową specyfikacją. Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Intel Core i9-13900H wyposażony w 14 rdzeni (6P+8E) i 20 wątków, wspierany 32 GB pamięci operacyjnej LPDDR5.

Mimo kompaktowych rozmiarów, zmieszczono tu mobilny układ graficzny GeForce RTX 4070 8 GB o maksymalnej mocy 65 W. Jest także dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 1 TB.

Jeśli chodzi zaś o ekran, to ASUS ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 został wyposażony w 13,4-calowy, dotykowy panel o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli w proporcjach 16:10, o wysokiej częstotliwości odświeżania 165 Hz. Urządzenie ma także solidny zestaw złącz – 1x combo jack 3,5 mm, 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 z DisplayPort, 1x Thunderbolt 4, mobilny interfejs ROG XG Mobile oraz czytnik kart micro SD.

Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. A jak z ceną? 2500 dolarów (równowartość ~10800 złotych). Cóż, nie jest niska, ale tego powinniśmy się spodziewać w wypadku sprzętu z topową specyfikacją, stworzonego we współpracy z marką, która sprzedaje kapelusze typu bucket za 200 euro, czy kurtki za ponad 1000 euro.