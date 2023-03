Trwają prace nad dyskami 1 PB. Na premierę jeszcze (długo) poczekamy

Pojemności dysków w naszych komputerów w ciągu ostatnich lat naprawdę wzrosły. W tym czasie zrzucono konsumenckie HDD do zupełnej otchłani, a te zostały zastąpione superszybkim SSD – początkowo SATA, dzisiaj przede wszystkim M.2. Kiedy możemy spodziewać się dysku 1 PB?

Kiedy dyski SSD 1 PB? Przed nami jeszcze długa droga

Dyski SSD są w obecnych czasach bardzo dobrze dostępne i przede wszystkim, lubią się z portfelami przyszłych nabywców – są sprzedawane w naprawdę rozsądnych kwotach. Terabajtowy dysk PCIe 3.0 NVMe można dostać za dwie stówki, co nie jest oczywiście najbardziej wygórowaną kwotą. Nawet kilkuterabajtowe propozycje są dostępne w dobrych ofertach.

Samsung chce pójść jeszcze dalej i najwyraźniej ma w planach opracowanie czegoś naprawdę potężnego. Na China Flash Memory Market Summit firma rzuciła stwierdzeniem, że jej przyszłe SSD mogą mieć 1 PB, czyli petabajt pamięci. A to już naprawdę ogromna wartość równa 1000 TB, czy jak kto woli, 1 milionowi GB.

Taka pojemność byłaby ogromnym „gamechangerem” – przykładowo dla twórców treści. A to dlatego, że umożliwiłaby składowanie wideo nagranego w rozdzielczości 4K o długości… 2,5 roku. Mało prawdopodobne, że pojedyncza osoba mogłaby w 100% wykorzystać potencjał takiego nośnika, ale może się mylę?

Niemniej jednak, aby uzyskać takie pojemności, potrzeba innowacji. A to wymaga lat pracy, której owoce realnie mogłyby zostać zaprezentowane dopiero w następnej dekadzie.

źródło: Samsung

Trzeba przeskoczyć ogromną liczbę przeszkód

Po pierwsze – skalowanie. Aby uzyskać SSD o pojemności 1 PB, obecne rozwiązania, którymi dysponuje Samsung, nie wystarczą. Zastosowanie około 1000 warstw 3D NAND, których komórki zostaną odpowiednio fizycznie zmniejszone, nie umożliwi uzyskania tak ogromnych wartości terabajtów.

Aby to osiągnąć, trzeba będzie skupić się także na skalowaniu logicznym. Oznacza to, że w każdej komórce NAND należy odpowiednio zwiększyć liczbę bitów, jednak to również rodzi kolejne wyzwania – między innymi produkcyjne..

Sforsowanie takich barier wiąże się z wieloma latami pracy. Minie więc sporo czasu, zanim zobaczymy dyski SSD o pojemności 1 PB. Samsung nie ujawnia swoich planów w tej kwestii, natomiast przyszłe badania nad innowacjami mogą prowadzić do wprowadzenia nośników pamięci z setkami terabajtów danych – być może już w następnej dekadzie.