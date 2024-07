Assassin’s Creed: Valhalla i Far Cry 6 za piątaka!

Pięć złotych to całkiem ciekawa kwota. Tyle wystarczy, żeby kupić sobie małą paczkę czipsów lub napój gazowany. To jednak chwilowa przyjemność. Dzięki nowej promocji Ubisoftu piątak wystarczy, żeby przez kilka tygodni grać w Assassin’s Creed: Valhalla i nie tylko.

Czym jest Ubisoft+?

Kiedy ktoś zapyta Was o platformy oferujące gry w ramach subskrypcji, z pewnością większość z Was wymieni PlayStation Plus lub Xbox Game Pass. Część jeszcze skojarzy, że istnieje Nintendo Switch Online czy EA Play. Ubisoft uznał jakiś czas temu, że nie będzie gorszy i wprowadził usługę Ubisoft+.

Obecnie Francuzi oferują dwa plany. W Classics otrzymujemy dostęp do „ewoluującej selekcji gier na PC” w formie podstawowej (bez zawartości dodatkowej) i 20% zniżki na zakup tych tytułów. Wariant Premium rozszerza listę gier do ponad 100 pozycji, opcję ogrywania niektórych tytułów w dniu premiery lub w ramach early access, edycje dopieszczone DLC, dodatkową, 10% zniżkę na wirtualne waluty, comiesięczne nagrody i współpracę z konsolami Xbox oraz Amazon Luna.

Cena za Classics wynosi 33,90 złotych miesięcznie. Plan Premium to wydatek rzędu 74,90 złotych. Oczywiście pod warunkiem, że żadna z opcji nie jest aktualnie w promocji. A tak się składa że „Klasyki” są właśnie dostępne w jakże atrakcyjnej cenie wynoszącej 5 złotych.

Wycinek listy gier dostępnych (Źródło: Ubisoft)

W jakie gry (oprócz Assassin’s Creed) zagramy poprzez Ubisoft+ Classics?

Trudno przejść obojętnie obok opcji grania za piątaka, jednak zdaję sobie sprawę, że Assassin’s Creed Valhalla nie dla każdego może stanowić kartę przetargową. Jakie jeszcze tytuły trafiły do tańszego planu Ubisoft+?

Okazuje się, że nie jest źle. Na liście znajdziemy także Far Cry 6 czy Watch Dogs Legion. Jeżeli wolicie gry wyścigowe lub sportowe, Classics otworzy Wam dostęp do The Crew 2, Trails Rising czy Riders Republic. Fani strategii mogą natomiast sprawdzić The Settlers: New Allies oraz Anno 1800. Od siebie polecam Wam zaś Immortals Fenyx Rising, South Park: Kijek Prawdy oraz Rayman Legends.

Oczywiście musicie pamiętać o dwóch ważnych ograniczeniach. Po pierwsze – promocja na Ubisoft+ Classics trwa do 8 sierpnia do północy. Po drugie – mówimy tu o wykupieniu dostępu wyłącznie na miesiąc. Czy postanowicie w tym czasie ograć kilka mniejszych tytułów, czy jeden duży – to zależy wyłącznie od Was.