Xbox Game Pass w chmurze? Szykuje się coś nowego

Niedawno Microsoft namieszał co nieco w usłudze Xbox Game Pass, zmieniając ceny abonamentów, usuwając opcję „konsolową” i wprowadzając do obiegu wariant Standard. Możliwe, że to nie koniec zmian w gamingowej subskrypcji giganta z Redmond.

Jakie zmiany czekają Xbox Game Pass?

Serwis Windows Central pokusił się niedawno o analizę stanu, w jakim znajduje się obecnie subskrypcja dla graczy oferowana przez Microsoft. Na tapet wzięto m.in. koszty utrzymania infrastruktury do rozwiązań chmurowych, próby dotarcia do osób, które wcześniej nie były zainteresowane Game Passem oraz plany, jakie mogą być rozważane w biurach osób odpowiedzialnych za usługę.

Okazuje się, że autor, powołując się na wewnętrzne źródła w Microsoft, wie, jakich zmian w Xbox Game Pass możemy być świadkami w najbliższym czasie. Pierwszym, najbardziej przykuwającym wzrok tropem jest sugestia, że pojawi się plan, który daje opłacającemu dostęp wyłącznie do Xbox Cloud Gaming. Obecnie jedyny sposób, aby wykorzystać moce przerobowe serwerów giganta z Redmond do gry, to opłacanie Game Pass Ultimate w cenie 73,99 złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że konsole Xbox nie są dostępne w każdym kraju, a pojawia się coraz więcej urządzeń, na których możemy uruchomić chmurowego Game Passa – m.in. smartfony z Androidem, gogle Meta Quest, telewizory Samsunga po 2020 roku czy akcesoria multimedialne Amazon Fire TV 4K – to pojawienie się tańszej opcji, która pozbawiona byłaby funkcji nieużywanych przez potencjalnego kupującego, wydaje się trafionym ruchem ze strony Microsoftu. To jednak nie wszystko.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy Xbox testował również dwa inne rozwiązania, które mogłyby przyciągnąć graczy na dłużej. Pierwszy z nich to wariant subskrypcji z reklamami. Windows Central podaje jednak, że Microsoft po zbadaniu tematu póki co nie pracuje aktywnie nad Game Passem z opcją przerywania zabawy blokami reklamowymi.

Druga opcja to plan Xbox Game Pass Friends and Family. W sierpniu 2023 roku zakończyły się testy tego rozwiązania na kilku rynkach i istnieje cień szansy, że Microsoft może wrócić do tego pomysłu – tym razem na skalę globalną i jako pełnoprawna usługa. Patrząc na niedawną podwyżkę cen, pójście śladem Netflixa czy Nintendo i umożliwienie dopisania znajomego lub kogoś z rodziny do usługi za kilka, kilkanaście złotych z pewnością przekonałoby niektórych do zostania z Game Passem na dłużej.

Kiedy zobaczymy nowe warianty subskrypcji Game Passa?

Jako że jestem zwolennikiem teorii, że producentom opłaca się zrobić dużo szumu naraz zamiast robić drobne anonsy co jakiś czas, na obecną chwilę przychodzą mi do głowy tylko dwa wydarzenia, na których Microsoft może ogłosić nowości związane z dostępnymi subskrypcjami w Game Passie.

Pierwsze z nich to targi Gamescom, które odbędą się w Kolonii w dniach 21-25 sierpnia 2024 roku. Druga impreza to dzień, w którym Microsoft ujawni datę premiery nowych konsol z serii Xbox Series S i Series X, która wciąż nie została podana. Czy oba wydarzenia zbiegną się w czasie? Przekonamy się za kilka tygodni.