Nowe PlayStation Plus. Mount & Blade 2 jest spoko

Nudzi Was leżenie na plaży? A może nogi niemal już odpadają po tygodniowym pobycie w górach? PlayStation Plus wyciągnął z rękawa kilka ciekawych propozycji, które mogą przykuć Was do konsoli na najbliższe dni.

Remnant 2

Jeżeli wywijanie mieczem to nie Wasza bajka, ale zastanawiacie się, jak wyglądałoby połączenie strzelanki TPP, soulslike’a i looter-shootera, to Remnant 2 może zaspokoić Waszą ciekawość. Tytuł zadebiutował w lipcu 2023 roku, więc osobiście rozpatrywałbym go w kategoriach świeżynki (przy okazji przypominam, że fani tradycyjnych soulsów mogą już na łamach Tabletowo przeczytać recenzję Elden Ring: Shadow of the Erdtree).

Mount & Blade II: Bannerlord

Bród, smród i ubóstwo – tak niektórzy mogliby opisać średniowiecze w porównaniu z czasami współczesnymi. Niektórzy jednak wolą spojrzeć na ten okres z perspektywy ciekawych bitew, w których broń palna i artyleria nie dominowały na polu bitwy. Mount & Blade II: Bannerlord to miks strategii, gry akcji i RPG, który umożliwia graczowi wcielić się w rosnącego w siłę władcę. Będziemy handlować, angażować się w politykę, werbować najemców i zasadzać wrogim wojskom włócznie w cztery litery.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

W lutym 2024 roku Square Enix udostępnił graczom Final Fantasy VII Rebirth – kolejną porcję remake’u japońskiego RPG, w którego fani rolplejów po prostu muszą spróbować. Yoshinori Kitase, osoba która nadzorowała produkcję wielu „fajnali”, sugeruje jednak, żeby pomiędzy pierwszą a drugą częścią odświeżonej siódemki ograć Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Jest to prequel wydarzeń z głównej części, który pierwotnie wyszedł tylko na PSP. W 2022 roku tytuł przypudrowano i wydano na współczesne platformy.

No More Heroes 3 i Travis Strikes Again: No More Heroes

Ostatnimi grami, które pozwoliłem sobie wyróżnić są dwa ostatnie tytuły w serii No More Heroes. Jeżeli niektóre gry japońskich zespołów są dla Was zbyt dziwne, to… NMH raczej nie zmieni Waszego zdania. Wcielamy się w nich w Travisa Touchdowna, a naszym zadaniem jest ochrona świata przed kosmitami (w trzeciej części) oraz wydostanie się z przeklętej konsoli (w Travis Strikes Again). Jak z wieloma tytułami z Japonii – albo pokochacie, albo rzucicie w kąt po godzinie. Mimo wszystko warto dać im szansę.

Co jeszcze ogramy w lipcowym PlayStation Plus?

Oprócz powyższej piątki tytułów, osoby opłacające PlayStation Plus w wariancie Premium lub Extra będą mogli pobrać na swoje konsole:

The Jackbox Party Pack 9,

Pathfinder: Wrath of the Righteous,

Deadcraft,

Steep,

Job Simulator (dostępne na PS VR2),

Summoner (subskrypcja Premium),

Ratchet & Clank: Size Matters (subskrypcja Premium),

Jeanne d’Arc (subskrypcja Premium),

Gry zostaną udostępnione na PlayStation Plus 16 lipca 2024 roku.